von Eugen Epp Ken Sema vom FC Watford stottert – das hielt ihn aber nicht davon ab, nach einem Spiel, in dem er zwei Tore erzielte, ein Interview zu geben. Im Netz bekam er dafür viel Anerkennung.

Auf dem Feld setzte Ken Sema ein klares Zeichen: Der Fußballer des britischen Clubs FC Watford erzielte beim 3:2-Sieg seines Teams gegen West Bromwich Albion zwei Tore. Folgerichtig wurde er zum "Man Of The Match" gekürt. Kein Wunder, dass er danach auch bei den Medien gefragt war. Doch neben dem Platz ist der 29-Jährige eigentlich nicht für große Töne bekannt – auch, weil er stottert und deshalb sehr selten Live-Interviews gibt.

Trotzdem stellte sich Sema nach dem Spiel zum Interview vor die Kamera und sprach mit dem Medienteam seines Vereins. "Ich bin glücklich über meine Tore, ich bin auch glücklich über unseren Sieg", sagte er am Mikrofon. Noch mehr als seine beiden Treffer und die starke sportliche Leistung beeindruckte viele Fans aber sein Mut, trotz seines Sprachfehlers vor der Kamera zu sprechen.

Stotternder Fußballer wird zum Vorbild

Dafür bekam der Mittelfeldspieler in den sozialen Medien viel Anerkennung – nicht nur in England, sondern auch bei Fußballfans und Stotternden in der ganzen Welt. Sogar vom gegnerischen Verein kamen wertschätzende Worte. Carlos Corberán, Trainer von West Bromwich Albion, twitterte: "Im Fußball wie im Leben macht es uns stärker, wenn wir uns unseren Schwierigkeiten stellen. Der Mut, Herausforderungen anzugehen, inspiriert viele Menschen."

Als Beweis dafür können viele Tweets dienen, in denen Menschen, die selbst stottern, Sema ihre Bewunderung aussprechen. Sie fühlen sich von ihm dazu ermutigt, selbstbewusster in der Öffentlichkeit aufzutreten, auch wenn sie manchmal länger als andere brauchen, um die Worte auszusprechen. "Es wird so viele Kinder auf der ganzen Welt mit dem gleichen Sprachfehler geben, die dieses Interview sehen und ein großes Vorbild erhalten werden", schrieb jemand.

Besonders hoben einige User hervor, dass Englisch gar nicht die Muttersprache von Ken Sema ist, eigentlich kommt er aus Schweden und spielt seit 2018 in England – unterbrochen von einer kurzen Leihe in Italien. Sema selbst twitterte nach dem Spiel: "Ich bin sehr froh, auf dem Platz zu stehen und zu machen, was ich liebe. Danke für die Unterstützung."

Quelle: FC Watford auf Twitter