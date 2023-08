Die deutschen Fußballerinnen müssten sich nur die Tugenden von Brisbane zu eigen machen, dann dürfte Südkorea keine Hürde auf dem Weg ins WM-Achtelfinale sein. Dabei spielt Klara Bühl eine Schlüsselrolle. Von Frank Hellmann

Vielleicht musste es so, dass nicht mal Brisbane bei der Erleuchtung der deutschen Fußballerinnen mitgespielt hat. Mag die Millionenstadt an der Ostküste stets mit ihre Lässigkeit und seinen 300 Sonnentagen im Jahr prahlen, hat es am Mittwoch nicht geheißen: "big, bold, beautiful" – also groß, keck und schön. Dafür hingen die Regenwolken zu dicht über den Hochhäusern im Stadtzentrum, zu dem auch jenes Stadion gehört, in dem die DFB-Frauen das dritte WM-Gruppenspiel gegen Südkorea (Donnerstag 12 Uhr MESZ/ZDF) bestreiten.