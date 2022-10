Klopp über seine "respektvolle" Beziehung zu Guardiola: "Sind keine Freunde"

Jürgen Klopp sagt, dass er und Pep Guardiola keine Freunde seien, weil sie sich nicht kennen.

Jürgen Klopp hat gescherzt, er hoffe, dass Pep Guardiola nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Manchester City eine Auszeit nimmt. Sein Verhältnis zum Spanier beschrieb Kloppo als respektvoll - Freunde seien sie aber nicht.

Guardiolas aktueller Vertrag im Etihad Stadium läuft im nächsten Sommer aus, wobei der katalanische Trainer bisher wenig Andeutungen darüber gemacht hat, ob er seinen Vertrag verlängern möchte.

Vor dem Duell zwischen Liverpool und City am heutigen Sonntag lobte Klopp seinen Gegenüber, gab aber zu, dass er es vorziehen würde, wenn ihre legendäre Rivalität eher früher als später vorbei wäre.

Auf die Frage nach Guardiolas Zukunft bei City sagte Klopp: "Das wusste ich nicht. Ich würde es vorziehen, wenn Pep vier Jahre lang ein Sabbatical einlegen würde. Eigentlich wäre es mir lieber gewesen, wenn er die letzten vier Jahre ein Sabbatjahr eingelegt hätte. Das ist natürlich nur ein Witz. Aber er ist der beste Trainer der Welt. Das beweist er die ganze Zeit. Jeden Tag. Es ist etwas Besonderes, was er tut, und ich respektiere das."

"Ich konnte Brillanz immer sehen und anerkennen, wenn ich sie sah - und in diesem Fall ist das der Fall", lobte Kloppo seinen langjährigen Rivalen.

Trotz seines Lobes für Guardiola betonte Klopp, dass er die Rivalität der beiden nicht romantisch sehe und froh wäre, wenn sie in naher Zukunft beendet würde. "Nein [ich werde die Rivalität nicht vermissen]", sagte Klopp.

"Er hat mir gesagt, dass wir uns zusammensetzen und ein Glas Wein trinken können, wenn wir nicht mehr für einen Verein verantwortlich sind. Ich bin kein großer Weintrinker, aber wenn wir das tun könnten, während ich arbeite und er frei hat, würde ich es mir wünschen. Wir könnten dieses Gespräch problemlos führen."

Auf die Frage, wie schwierig es sei, mit Man City mitzuhalten, antwortete Klopp: "Ja, aber es ist in Ordnung. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch."

"Lassen Sie mich sagen, dass ich nicht Federer bin und Pep ist nicht Nadal. Sie spielen auf höchstem Niveau und sind beste Freunde. Pep und ich sind keine Freunde, weil wir uns nicht kennen. Aber ich respektiere ihn sehr, und ich weiß, dass er auch respektiert, was wir tun. In der Rivalität brauchen wir nicht respektlos zu sein. Rund um die Spiele haben wir ein gutes Verhältnis, ohne zu reden. Während der Spiele sind wir Konkurrenten."

Der FC Liverpool ist an diesem Wochenende Gastgeber für Man City und will sich aus der Flaute befreien, um seine Premier-League-Saison wieder in Schwung zu bringen, nachdem man bisher nur zweimal gewonnen hat. City hingegen will in der laufenden Saison ungeschlagen bleiben.

Alles zu Man City & Liverpool bei 90min:

Alle News zum FC Liverpool

Alle News zu Manchester City

Alle News zur Premier League

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Klopp über seine "respektvolle" Beziehung zu Guardiola: "Sind keine Freunde" veröffentlicht.