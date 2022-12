Klopp will argentinischen WM-Star nach Liverpool holen

Die Suche des FC Liverpool nach einem Zentrumspieler geht in die nächste Runde. Jetzt soll Jürgen Klopp Interesse an Argentiniens WM-Star Enzo Fernández haben. Für den jungen Benfica-Spieler müssten die Reds tief in Tasche greifen.

Die Suche des FC Liverpool nach einem Zentrumspieler geht in die nächste Runde. Jetzt soll Jürgen Klopp Interesse an Argentiniens WM-Star Enzo Fernández haben. Für den jungen Benfica-Spieler müssten die Reds tief in Tasche greifen. Ein Wechsel im Winter ist unwahrscheinlich.

Dass der FC Liverpool unbedingt einen Zentrumspieler von internationaler Klasse verpflichten will, sollte inzwischen bekannt sein. Das Zentrum gilt als größte Problemstelle bei den Reds. In den letzten Wochen kursierten viele Namen: Jude Bellingham, Sofyan Amrabat, Konrad Laimer. Nun ist ein weiterer Name in der Gerüchteküche aufgetaucht.

Nach Informationen von Sky Sports bemüht sich Jürgen Klopp darum, Enzo Fernández (21) von Benfica Lissabon zu verpflichten. Der 21-Jährige hat sich bei der laufenden WM als wichtiger Spieler von Finalist Argentinien in den Fokus gespielt. Fernández zählt zu den besten Mittelfeldspielern des gesamten Turniers. Der Argentinier gilt als ähnlicher Spielertyp wie Bellingham.

Der FC Liverpool würde den Shootingstar wohl schon im kommenden Winter-Transferfenster verpflichten wollen. Nach Sky-Informationen ist ein Winter-Wechsel aber ausgeschlossen. "Da macht Benfica die Tür zu", betonte Reporter Marc Behrenbeck bei Transfer Update - Die Show. Frühestens im Sommer könnte ein Benfica-Abschied Thema werden.

Ausstiegsklausel von 120 Millionen

Für einen Transfer von Fernández müssten die Reds tief in die Tasche greifen. Der Marktwert (transfermarkt.de) wird zwar nur auf 35 Millionen Euro taxiert, realistisch ist aber wohl eine Ablösesumme jenseits der 70 Millionen. Berichten zufolge verfügt der Zentrumspieler über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro, durch die auch ein Winterwechsel möglich wäre. Dass Liverpool tatsächlich so viel bezahlen wird, ist aktuell aber unwahrscheinlich.

Dabei wechselte Fernández erst im vergangenen Sommer nach Lissabon. Benfica holte den Youngstar für zwölf Millionen Euro von River Plate. In Argentinien hatte Fernández eine herausragende Saison gespielt. Unter Benfica-Trainer Roger Schmidt knüpfte er an das Niveau an, war sowohl in der Liga als auch in der Champions League Leistungsträger. Die Auftritte für Argentinien bei der WM sind der nächste Beweis dafür, dass Fernández schon jetzt bereit für die große Bühne ist.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Klopp will argentinischen WM-Star nach Liverpool holen veröffentlicht.