Knie-Verletzung: 1. FC Köln muss lange auf Ljubicic verzichten

Der 1. FC Köln muss wochenlang auf Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic verzichten. Der formstarke Österreicher zog sich im Derby gegen Gladbach einen Innenbandriss im rechten Knie zu und droht damit bis Jahresende auszufallen.

Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sei auch eine Operation nicht ausgeschlossen. Ljubicic werde wohl frühestens im kommenden Jahr wieder auf dem Platz stehen, so das Boulevard-Blatt weiter. Kölns Lizenzspielerleiter Thomas Kessler erklärte: "Er wird längerfristig ausfallen. Extrem unglücklich."

Steffen Baumgart hatte bereits direkt im Anschluss an die Derbypleite eine schwerwiegende Verletzung befürchtet: "Es geht ihm scheiße! Wir wissen nicht, ob er drei Wochen ausfällt oder länger." Der FC-Coach fügte hinzu: "Er ist ein Spieler, den kriegst du in keiner Mannschaft ersetzt." Ljubicic gehörte in den vergangenen Wochen zu den besten Spielern der Geißböcke.

Nicht nur die Verletzung selbst, sondern auch deren Entstehung brachte Baumgart in Rage. Ljubicic musste humpelnd ausgewechselt werden, nachdem er von Gladbachs Linksverteidiger Ramy Bensebaini rüde gefoult worden war. "Wenn man in der Zeitlupe sieht, dass er am Knöchel und am Knie getroffen wird - da ist mir Gelb zu wenig", machte der Kölner Trainer deutlich. Den Ausfall des Rechtsfußes müsse man nun "im Kollektiv auffangen".

