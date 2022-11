Konkurrenz für Schalke: Weiterer Bundesligist an Waldschmidt-Leihe interessiert

Luca Waldschmidt soll verliehen werden: Der FC Schalke 04 und der 1.FC Köln sollen am Wolfsburg-Angreifer interessiert sein.

Luca Waldschmidt soll nach seiner dürftigen Hinrunde verliehen werden. Der in dieser Saison noch torlose Spieler ist zuletzt mehr und mehr ins Hintertreffen geraten und benötigt dringend eine Luftveränderung. Zuletzt berichtete die Wolfsburger Allgemeine Zeitung, dass Schalke 04 Interesse bekundet. Der Berater des Angreifers, Volker Struth, ist jedoch auf der Suche nach weiteren Optionen.

Luca Waldschmidt zählte vor einigen Jahren noch zu den hoffnungsvollsten jungen Angreifer in Deutschland. Nach seinen überzeugenden Leistungen in Freiburg, führte ihn sein Weg zu Benfica Lissabon, wo er zumindest phasenweise überzeugen konnte. Beim VfL Wolfsburg läuft es für Waldschmidt allerdings von Beginn an überhaupt nicht.



Aufgrund der Tatsache, dass Nico Kovac derzeit keine Verwendung für den Spieler hat, steht nun wohl eine Leihe an. Der FC Schalke 04 soll interessiert sein, ist aber nicht der einzige Kandidat. Der Wolfsburger Allgemeine Zeitung zufolge, ist nun auch eine Leihe nach Köln möglich.

Köln und Schalke würden Gehalt wohl nicht komplett übernehmen

Beide Ziele erscheinen realistisch, da sowohl die Schalker, als auch die Kölner offensiv relativ dünn besetzt sind. Beide Klubs sind aber finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Im Falle einer Schalke-Leihe müsste der VfL einen Teil des Gehaltes übernehmen. Der Effzeh dürfte auch kaum dazu bereit sein, das gesamte Gehalt des gut verdienenden Profis zu übernehmen.



Ob Waldschmidt eine Sofort-Verstärkung sein kann, ist schwierig zu bewerten. Selbstredend hat er das Potenzial, Klubs im Abstiegskampf zu verstärken, jedoch fehlt es ihm an Praxis und Selbstvertrauen. Eine Luftveränderung täte dem 26-Jährigen, der noch bis 2025 Vertrag hat, jedenfalls gut.

