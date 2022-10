Kramer bittet Team-Rat um Hilfe - Reis wird auf Schalke zum Schattenmann

Frank Kramer gilt als angezählt. Der Trainer von Schalke 04 bittet den Team-Rat um Unterstützung, während Thomas Reis schon bereitsteht.

Nach der nächsten Niederlage steht Frank Kramer bei Schalke 04 unter besonderer Beobachtung. Um seinen Posten zu retten und das Team erfolgreicher zu machen, hat er um Hilfe aus dem Mannschafts-Rat gebeten. Dennoch wirft Thomas Reis seinen Schatten bereits voraus.

Die 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hat - trotz aller qualitativer Unterschiede im Kader - gezeigt, wie macht- und wehrlos Schalke dieser Tage agiert. Während die Defensive löchrig ist, gibt es de facto erst gar keine Offensive.

Weil die Entscheidungen von Frank Kramer erneut nicht gezogen haben, wie etwa der ohnehin sehr diskutable Doppelsturm aus Simon Terodde und Sebastian Polter, steht er nun unter sehr hohem Druck. Nach der Partie zeigte sich die Sportliche Führung "maßlos enttäuscht". Der Verein kommunizierte: "Der Trainerstab um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen."

Gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend wird Kramer also definitiv noch auf der Bank sitzen, wenn nicht sogar noch etwas länger.

Kramer mit Krisensitzung: Umstellung auf Fünferkette denkbar

Damit beim Heimspiel eine Trendumkehr gelingen kann, hat der Trainer einem Bericht der Bild zufolge nun auch den Mannschafts-Rat um Hilfe gebeten. Mit etwa zehn Spielern gab es eine Krisensitzung. Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, zumindest ein Teil des Teams käme mit der destruktiven Spielweise nicht zurecht und würde sie kritisieren.

Den ganzen Matchplan, insofern überhaupt einer zu erkennen ist, wird Kramer aber nicht umwerfen können. Viel eher soll es um die Umstellung auf eine Fünferkette gegangen sein, sowie um die Ablösung von Maya Yoshida als Abwehrchef. Dessen eklatanten Tempo-Defizite waren am Samstag wieder einmal deutlich geworden.

Offenbar die Hoffnung: Mit drei Innenverteidigern, von denen es mit Leo Greiml - abseits von Yoshida - derzeit nur einen richtigen gibt, verstärkt sich die Defensive. Womöglich spielt der Japaner auch, aber nicht mehr als Leader in der Abwehr. Dann würde diese Grundordnung sein Tempo-Defizit etwas kaschieren können.

Im Hintergrund laufen die Planungen aber trotzdem schon weiter. Hatte Rouven Schröder seinen Trainer in den letzten Wochen immer wieder in Schutz genommen und teilweise sogar noch vermeintliche Fortschritte in den Fokus gestellt, ist er langsam aber sicher zum Handeln gezwungen.

Bei Kramer-Rausschmiss: Reis soll schon bereitstehen

Normalerweise muss Kramer seine Sachen packen, spätestens dann, wenn gegen Hoffenheim erneut verloren wird und der völlig inspirationslose Spielstil weiter auf der Tagesordnung steht. Das Problem: Diese Sorgen waren vorhersehbar. Wer Kramer bestellt, bekommt Kramer geliefert.

Laut Bild soll mit Thomas Reis bereits ein Nachfolger bereitstehen. Der nach der Niederlage auf Schalke beim VfL Bochum entlassene Coach hat im Vorjahr gezeigt, wie ein finanziell schwacher Klub in der Liga bleiben kann. Selbst bei dem 3:1 auf Schalke war der VfL spielerisch nicht unterlegen.

Alles zu S04 bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Kramer bittet Team-Rat um Hilfe - Reis wird auf Schalke zum Schattenmann veröffentlicht.