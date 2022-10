Kramer lobt Gastspieler Kolodziejczak:" Macht einen seriösen Ertrag"

Timothée Kolodziejczak darf sich aktuell bei Schalke 04 als Gastspieler zeigen. Das erste Fazit von Frank Kramer und Rouven Schröder fällt positiv aus.

Zurzeit darf sich Timothée Kolodziejczak bei Schalke 04 als vertragsloser Gastspieler zeigen und präsentieren. Der Innenverteidiger bewirbt sich im Optimalfall für einen Kaderplatz. Das erste Zwischenfazit von Trainer und Sportdirektor fällt positiv aus.

Zu Beginn dieser Woche hat sich Schalke dazu entschieden, Timothée Kolodziejczak die Chance zu geben, sich als Gastspieler zu zeigen. Der 31-Jährige, der in der Bundesliga bereits für Borussia Mönchengladbach aktiv war (Frühjahr bis Sommer 2017), ist seit dem Sommer vertragslos.

Diese Möglichkeit liegt der aktuelle Engpass in der Innenverteidigung zugrunde. Die Verletzungen von Sepp van den Berg und Marcin Kaminski, gepaart mit der Vertragsauflösung von Marius Lode im Sommer und dem Verkauf von Malick Thiaw, lassen nur noch Leo Greiml und Maya Yoshida als gelernte Spieler im Abwehrzentrum übrig. Auch Youngster Ibrahima Cissé ist derzeit nicht einsatzbereit.

Entsprechend lag in diesen Tagen ein gewisser Fokus auf Kolodziejczak. Ob er sich so sehr empfehlen kann, dass er womöglich sogar in die Mannschaft übernommen wird?

Kramer und Schröder erklären: Guter Eindruck bei Kolodziejczak, aber noch keine Perspektive

Das erste Zwischenfazit von Frank Kramer und Rouven Schröder fällt zumindest positiv aus.

Am Donnerstag auf den bisherigen Eindruck angesprochen, erklärte der Trainer (via WAZ): "Wir haben auf der Position einen Engpass. Es waren nicht wahnsinnig viele Einheiten, aber er macht einen seriösen Eintrag."

Auch der Sportdirektor wollte noch nicht in die nächsten Wochen blicken, doch zeigte er sich zufrieden: "Man merkt, dass er eine gewisse Erfahrung hat. Wir werden das aber weiter ganz in Ruhe testen. Wir müssen uns sicher sein, wenn wir noch was holen wollen."

Insbesondere die nun in den Fokus genommene Umstellung auf die Dreierkette bringt das Innenverteidiger-Thema weiter auf die Tagesordnung. Schon an diesem Spieltag muss Kramer ein wenig basteln, um sie auf den Platz zu bekommen: Alex Kral oder Cedric Brunner, einer der beiden wird seine gewohnte Rolle verlassen und die Position übernehmen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Kramer lobt Gastspieler Kolodziejczak:" Macht einen seriösen Ertrag" veröffentlicht.