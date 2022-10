Kramer vor Verlängerung: "Das Ding ist auf der Zielgeraden"

Christoph Kramer wird seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach verlängern.

Nach Jonas Hofmann und Alassane Plea kann Borussia Mönchengladbach in Kürze die nächste Verlängerung bekannt geben. Christoph Kramer bestätigte entsprechende Verhandlungen.

Erst in dieser Woche hatte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus mitgeteilt, dass die Borussia die Verträge von Christoph Kramer und Lars Stindl gerne verlängern möchte. Insbesondere bei Kramer, der sich Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen darf, zeigte sich der Sportdirektor offensiv: "Wir wollen ihn gerne halten. Wir haben uns zuletzt mit ihm intensiv ausgetauscht und ihm das auch konkret mitgeteilt."

Am Donnerstag bestätigte schließlich auch Kramer, dass "sehr gute Gespräche" zwischen der Borussia und ihm stattgefunden haben. "Das Ding ist auf der Zielgeraden", kündigte er im Gespräch mit Sky sogar eine baldige Unterschrift an und meinte: "Das [die Verlängerung] ist in Gladbach und mir in dieser Konstellation auch nicht furchtbar schwer."

Der 31-Jährige ist bereits seit 2013 für die Gladbacher aktiv - nur unterbrochen von der Saison 2015/16, als er ein Jahr lang bei Bayer Leverkusen kickte. Dort war er aber längst nicht so glücklich wie bei der Fohlenelf, wo er unter Daniel Farke zur Stammelf zählt und sogar in der Innenverteidigung oder als hängende Spitze ran musste und überzeugen konnte.

