Krösche reagiert auf Hoeneß-Kritik

Markus Krösche hat die Eintracht-Fans gegen die Kritik von Uli Hoeneß verteidigt. Dass nicht alles perfekt läuft, räumte der Sportvorstand ein. Insgesamt sieht er aber kein Fanproblem bei seinem Klub.

"Es können immer wieder mal Dinge passieren, das ist auch nicht schön", sagte Krösche im Sport1-Doppelpass. "Unterm Strich haben wir aber herausragende Fans, die auch großen Anteil am Erfolg unseres Klubs in den vergangenen Jahren haben."

An gleicher Stelle hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß den Frankfurtern ein Problem mit "aggressiven Fans" unterstellt. Vor einer Woche meinte Hoeneß im Doppelpass: "Was die Eintracht unbedingt angehen muss, ist das Zuschauerproblem. Sie haben ein aggressives Publikum, das immer wieder für Ausschreitungen gut ist. Es kann nicht sein, dass sie in Zukunft mehr Strafen bezahlen als sie einnehmen. Normale Begeisterung ist immer gut, aber bei Gewalt hört es bei mir auf."

Krösche: "Herausragende Fans"

Obwohl die SGE tatsächlich immer wieder wegen Fehlverhaltens ihrer Anhänger zur Kasse gebeten wird, betonte Krösche: "Ich denke, dass wir herausragende Fans haben." Der 42-Jährige verwies auf die vergangene Europapokal-Saison, in der das Eintracht-Publikum wesentlich zum sensationellen Titelgewinn beitrug.

"Wenn man überlegt, allein in Barcelona, wie friedlich das war mit 30.000 Fans. Auch, wie sie uns in Sevilla zum Triumph getragen haben. Und nun auch auswärts in der Liga wieder", schwärmte Krösche. Zu den über 300.000 Strafe, die sein Verein in der laufenden Saison wegen diverser Fanvergehen bezahlen musste, meinte er: "Natürlich passiert immer mal etwas. Aber wir sind im engen Austausch mit der Szene."

