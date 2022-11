Kruse kündigt neues "Abenteuer" an: "Immer für Überraschungen gut"

Max Kruse will nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg nicht allzu lange auf einen neuen Klub warten. Auch eine "Überraschung" hält er für möglich.

Nach der Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg befindet sich Max Kruse auf der Suche nach einem neuen Verein. Oder wie er es nennt: ein neues "Abenteuer". Womöglich steht sogar eine Überraschung an.

Immer wieder sorgt Max Kruse mit seinem Auftreten und so manchen öffentlichen Aussagen für Diskussionen. Dazu gehört auch das unrühmliche Ende seiner Zeit in Wolfsburg. Niko Kovac hatte vor geraumer Zeit entschieden, nicht mehr auf den Offensivspieler setzen zu wollen. Heute ist klar: Das war der Anfang vom Ende zwischen Klub und Spieler.

Zu Beginn dieser Woche wurde dann der gemeinsame Vertrag aufgelöst. Kruse befindet sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Verein.

Kruse spekuliert auf eine "Überraschung": Neuer Klub zeitnah gefunden?

Doch ganz so simpel formuliert der 34-Jährige es natürlich nicht. Über seinen Instagram-Account, über den er regelmäßig mit seinen Fans und Followern kommuniziert, erklärte er: "Ihr kennt mich Leute. Ich bin immer für Überraschungen gut. Von daher lassen wir uns mal überraschen, ich will noch keine Einblicke geben."

Was Kruse als Überraschung definiert, bleibt - zumindest vorerst - sein Geheimnis. Allzu viele potenzielle Abnehmer wird es wohl nicht mehr geben. Immerhin wurde über die letzten Monate einmal mehr deutlich, dass er trotz allen Fähigkeiten eher weniger Wert auf Disziplin und eine gute Form zu legen scheint.

"Ich lasse mir ein bisschen Zeit, welches Abenteuer als Nächstes kommt", so Kruse weiter. Es werde aber definitiv noch ein Abenteuer kommen, das versprach er seinen Fans. An ein Karriereende denkt er also noch längst nicht.

Es werde auch nicht das Szenario eintreten, dass er nun über mehrere Monate hinweg auf der Suche sein wird. Stattdessen wirft er bereits einen Blick in die kommenden Wochen: "In einem Monat geht die Transferperiode schon wieder los."

"Ich bin jetzt gesund geschrieben und bin fit, habe alle Tests bestanden und kann wieder loslegen, Fußball zu spielen. Das heißt, ich werde mich jetzt richtig fit machen", kündigte er zudem seine Rückkehr auf den Platz an.

