Laut italienischen Medien soll der FC Bayern an Juve-Star Dusan Vlahovic interessiert sein: Ein Tel-Verkauf könnte die Ablöse drücken.

Der FC Bayern lässt ohne richtigen Mittelstürmer den nötigen Killer-Instinkt vermissen. Demnach tauchen wieder vermehrt Gerüchte auf, die besagen, dass die Münchner einen neuen Stürmer verpflichten möchten. Kürzlich wurden Harry Kane und Lautaro Martinez als potenzielle Kandidaten genannt. Nun bringt die italienische Quelle calciomercatoweb Juve-Stürmer Dušan Vlahović ins Spiel.

Der FC Bayern hat nach dem Abgang von Robert Lewandowski das Problem, dass ein eiskalter Vollstrecker fehlt. Ein solcher wäre zum Beispiel Dušan Vlahović. Den Münchnern wurde bereits in der Vergangenheit ein Interesse am Serben nachgesagt, jedoch wechselte er von Florenz zu Juventus Turin, als Lewandowski noch ein Bayern-Spieler war. Ansonsten wäre der 22-Jährige sicherlich ein heißer Kandidat gewesen.



Nun scheint es aber eigentlich eher abwegig, dass der FC Bayern den Spieler aus Turin loseisen kann. Immerhin hat der Mittelstürmer, der in 119 Serie-A-Spielen 55-mal getroffen hat, noch bis 2026 Vertrag. Zwar läuft bei Juve nicht immer alles nach Plan für Vlahović, jedoch kann ein Verkauf wohl ausgeschlossen werden.

Gerüchte-Wahnsinn: Geben die Bayern Tel für Vlahović ab?

Der italienischen Quelle zufolge, beobachten die Bayern dennoch die Situation um den Stürmer und könnten Mathys Tel nach Turin verkaufen, um den Preis zu drücken. Dieses Szenario ist allerdings ähnlich unwahrscheinlich wie ein Schalker-Meistertitel in dieser Saison. Bayern hat nicht umsonst einiges an Ablöse in Tel gesteckt und ist der festen Überzeugung, dass der junge Franzose in ein paar Jahren zur Weltklasse gehören kann. Mit Sicherheit ist Vlahović ein Stürmer, der interessant werden könnte, einen Deal mit Tel wird es jedoch nicht geben.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Kuriose Bayern-Gerüchte um Vlahović und Tel veröffentlicht.