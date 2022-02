Kurioser Platzverweis: Arsenal-Star Gabriel Martinelli sieht zweimal Gelb auf einen Schlag

Gabriel Marinelli hat beim Arsenal-Erfolg über die Wolverhampton Wanderers für einen Platzverweis der ganz besonderen Art gesorgt.

Beim 1:0-Sieg seines FC Arsenal bei den Wolverhampton Wanderers rückte Arsenals Gabriel Martinelli in den Fokus. In der zweiten Hälfte bekam der Flügelstürmer von Schiedsrichter Michael Oliver auf einen Schlag zwei Gelbe Karten gezeigt und musste den Platz verlassen. "So etwas habe ich noch nie gesehen“, konstatierte Arsenal-Trainer Mikel Arteta nach dem Spiel gegenüber der BBC.

Die kuriose Szene spielte sich nach einem technischen Fehler des Brasilianers ab. Martinelli hatte den Ball ins Aus gehen lassen müssen. Anschließend behinderte er Wolves-Angreifer Daniel Podence beim Ausführen des Einwurfs - das lies Referee Oliver zunächst laufen.

Gabriel Martinelli: Siegtor und Platzverweis

Martinelli setzte dann aber gegen Chiquinho auf dem Flügel nach und foulte diesen. Daraufhin verwarnte Oliver Martinelli und zeigte wenige Sekunden später nachträglich eine zweite Gelbe Karte für die vorangegangene Unsportlichkeit beim Einwurf. Die Rote Karte folgte direkt.

Den einzigen Treffer der Partie hatte in der 25. Minute ebenfalls Gabriel nach Vorarbeit von Alexandre Lacazette erzielt. Der FC Arsenal schob sich dank des Erfolgs vorübergehend auf Platz fünf der Premier-League-Tabelle.