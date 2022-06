Ein Video zeigte, wie Fußballer Kurt Zouma seine Katze brutal getreten hatte. Nun wurde der Franzose zu Sozialarbeit und einer Geldstrafe verurteilt. Sein Klub hält dennoch zu ihm.

Der Fall schockierte nicht nur die Fußball-Welt: Im Februar tauchte im Internet ein Video auf, das zeigte, wie der Fußball-Profi Kurt Zouma seine Katze brutal misshandelte. Der Franzose hob die Katze immer wieder auf, ließ sie wieder fallen und versetzte ihr einen Tritt. Außerdem zeigten die Bilder, wie der Fußballer des englischen Premier-League-Klubs West Ham United das Tier schlug und mit Schuhen nach ihm warf.

Die Tierschutzorganisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) hatte gegen Zouma Klage wegen Tierquälerei eingereicht, von einem Gericht in London wurde er nun verurteilt. Der 27-Jährige muss 180 Stunden Sozialarbeit ableisten. Darüber hinaus darf er fünf Jahre lang keine Katzen besitzen und muss eine Geldstrafe in Höhe von rund 9000 Pfund – umgerechnet etwa 10.500 Euro – bezahlen. Zouma hatte sich vor Gericht schuldig bekannt.

Kurt Zouma trat seine Katze wie einen Fußball

Die Richterin wies den französischen Nationalspieler in ihrer Urteilsbegründung auf seine Vorbildfunktion hin: "Sie müssen sich darüber klar sein, dass andere zu Ihnen aufblicken und viele junge Menschen danach streben, Ihnen nachzueifern." Die Katze sei von Zouma abhängig gewesen, er habe sich um sie kümmern müssen.

Schon vor dem Schuldspruch der britischen Justiz hatten seine Misshandlungen Konsequenzen gehabt. Von seinem Verein West Ham United wurde Zouma direkt nach Bekanntwerden des Vorfalls mit einer Geldstrafe von 300.000 Euro belegt. Die Summe wurde nach Angaben des Klubs an mehrere nationale und internationale Tierschutzorganisationen gespendet. Sponsor Adidas trennte sich von dem Sportler. Auch für die französische Nationalmannschaft wurde er nicht mehr berufen.

West Ham United hält an Zouma fest

Allerdings durfte Zouma weiterhin für West Ham spielen, auch wenn das die Kritik einiger Fans und Experten hervorrief. Auch im Europa-League-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt stand Zouma in beiden Partien 90 Minuten lang auf dem Platz. Der Klub warb nach dem Urteil darum, Zouma eine Chance einzuräumen, "aus seinen Fehlern zu lernen".

Auch Zoumas jüngerer Bruder Yoan Zouma, der das Video aufgenommen und ins Internet gestellt hatte, wurde zu 140 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt und darf ebenfalls fünf Jahre lang keine Katzen besitzen. In dem Video war zu hören gewesen, wie der 24-Jährige, der für den Fünftligisten Dagenham & Redbridge spielt, darüber gelacht hatte, wie sein Bruder die Katze misshandelte.

Quelle: "Guardian"