In der fulminanten Sommerserie: "Kylian Mbappé – Schicksalswochen eines Fußarbeiters" steht das Staffelfinale an: Aussortiert! In Poissy, im Pariser Osten, bringt Trainer Luis Enrique bei 25 Grad und Sonnenschein die urlaubsmüden Körper seiner Stars wieder in Form. Doch sein teuerstes Paar Füße, Kylian Mbappé, 24, hat er entsorgt. Zu den "Lofteurs", die zweite Trainingsgruppe, die Aussortierten, Stammplatz ade. Keine Hochgeschwindigkeitspässe mit Achraf Hakimi oder Neymar, sondern nur lauwarmes Gekicke mit Leandro Paredes oder Georginio Wijnaldum.

Neymars Vater dementiert Wechselgerüchte

Wobei: Neymar! Vielleicht wird der bislang teuerste Spieler der Welt so schnell nicht mehr mit dem künftig teuersten Spieler der Welt (Mbappé) zusammenspielen. Es sei denn, der Fußballgott hat noch eine besonders pfiffige Volte im Drehbuch versteckt, aber das will keiner der Beteiligten. Neymar also, der Unvollendete, zieht es ebenfalls weg von Paris Saint-Germain. So zumindest streuen es interessierte Kreise, mutmaßlich seine Berater. Ziel soll der FC Barcelona sein, wo der Brasilianer seine bisher schönste Zeit verbracht hat. Vater Neymar dementiert. Natürlich.

Abhauen! Weg aus der französischen Hauptstadt jedenfalls wollen beide. Wie schon Lionel Messi. Kylian Mbappé zieht es irgendwohin, wo mehr Geld und mehr Ruhm lockt. Überzeugend war der Gastauftritt von Al-Hilal aus Saudi-Arabien in einer der letzten Folgen: 300 Millionen Euro Ablöse. PSG war natürlich sofort Feuer und Flamme, nicht zuletzt, weil der Klub dem Katarer Nasser al Khelaifi gehört. Allein schon aus lokalrivalisierender Sicht träfe es sich schließlich super, wenn ein Saudi einem Katarer so viel Geld abluchsen könnte. Mbappé hätte dazu noch ab 200 Millionen Euro aufwärts Jahresgehalt bekommen. Will er aber nicht.

Chelsea, Barcelona, Madrid, Hauptsache weg! Rückblende, Frühsommer 2023. Der französische Superstar macht klar, dass er Paris nach Ende seines Vertrags 2024 verlassen wird. Sein Ziel: Real Madrid. Die Zuneigung basiert natürlich auf Gegenseitigkeit, allein: das liebe Geld. Würden die Königlichen ihn sofort haben wollen, müssten sie sehr tief in die Tasche greifen. PSG gefiele das. Kostenlos dagegen stünde er in einem Jahr zur Verfügung, also ablösefrei. PSG gefiele das nicht. Was tun?

Chelsea, Barcelona, Liverpool oder Madrid?

Der Blick in die Glaskugel verrät: Das Tischtuch zwischen den Parisern ist zerschnitten. Trainer Enrique wird seinem Goldfüßchen keine Spielminute mehr gönnen. Also entweder Real Madrid zieht die Spendierhosen an oder Mbappé seine Kickershorts aus. Oder aber Auftritt unerwarteter Rettungsengel! Mit dem FCs aus Chelsea, Barcelona und Liverpool sollen gleich drei Topvereine daran interessiert sein, den 24-Jährigen für ein Jahr auszuleihen.

Bei Chelsea aber könnte er dann wieder auf Neymar treffen, der ebenfalls mit den Londonern in Verbindung gebracht wird. Dass er vor einem Engagement bei Madrid für ein Jahr beim katalanischen Erzrivalen spielen würde, mag sich niemand ausmalen und Liverpools Trainer Jürgen Klopp lacht die Leihgerüchte einfach mit gewohnt viele Zähnen weg.

Und Paris Saint-Germain? Shoppt einfach, als wenn nichts gewesen wäre: Sicher ist bereits der Wechsel des Portugiesen Gonçalo Ramos von Benfica Lissabon (als Leihgabe mit Kaufoption). Dazu soll Ousmane Dembélé vom FC Barcelona kommen und vielleicht kaufen sie auch noch Frankfurts Randal Kolo Muani. Mit Letzterem könnten sie dann auch den Bayern eins auswischen, falls deren Geschachere um Harry Kane schiefgeht und sie dann einen Stürmer von diesem Format gebrauchen könnten. Wobei: Kylian Mbappé wäre auch noch zu haben …