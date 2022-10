Laporta stützt Xavi trotz Champions-League-Enttäuschung

Xavi genießt beim FC Barcelona weiterhin das volle Vertrauen der Bosse.

Keine Zweifel am Trainer: Xavi erhält trotz des schlechten Abschneidens in der Champions League weiterhin Rückendeckung von Barça-Präsident Joan Laporta.

Nach dem 3:3-Unentschieden gegen Inter am Mittwoch läuft der FC Barcelona Gefahr, sich zum zweiten Mal in Folge nicht für die K.o.-Phase der Königsklasse zu qualifizieren. Die Nerazzurri benötigen nur einen Sieg gegen Viktoria Pilsen oder Bayern München - die Katalanen würden damit in die Europa League absteigen.

Doch trotz der Kritik an Xavi für das Scheitern seiner Mannschaft in den europäischen Wettbewerben hat Barça-Boss Laporta die Fans dazu aufgerufen, Vertrauen in den 42-jährigen Trainer zu haben.

Vor dem Clasico am Sonntag gegen Real Madrid sagte Laporta: "Ich möchte den Fans sagen, dass sie weiter an uns glauben sollen. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die uns Freude bereiten muss. Sie [die Fans] müssen Xavi unterstützen, und wir werden ihm diese Unterstützung geben."

"Xavi hat gezeigt, dass er ein Mann ist, der den Klub und das System perfekt kennt, abgesehen davon, dass er ein ausgezeichneter Mensch ist. Die Dinge werden besser werden, und er wird uns viele Erfolge bescheren."

"Wir reden immer miteinander. Nach dem Spiel habe ich die Angewohnheit, mit ihm zu sprechen. [Nach dem Spiel] am Mittwoch habe ich ihn traurig und verletzt gesehen. Xavi hat eine Tugend, die niemand hat, den ich kenne - er sieht immer die positive Seite. Das ist etwas, das ich immer gemocht habe."

"Ich habe ihm gesagt, er solle nach vorne schauen, nicht an die Champions League denken und sich auf La Liga konzentrieren.

Es wurde viel über die finanziellen Auswirkungen des Scheiterns in der Champions League gesprochen, nachdem der Verein große Teile seines Vermögens verkauft hatte, um die Ausgaben im Sommer zu finanzieren. Laporta betonte jedoch, dass er in dieser Hinsicht gelassen sei und die Finanzen des Vereins in guten Händen seien.

"Es wird eine Auswirkung haben, aber nicht in Höhe von 30 oder 35 Millionen Euro", sagte Laporta. "Wir müssen weiterhin neue Sponsoren finden und in Europa konkurrenzfähig bleiben, was auch Einnahmen bringt."

Laporta gab zu, dass er von Barcelonas Problemen angesichts der beträchtlichen Investitionen im Sommer überrascht war, betonte aber, dass die Fans Geduld haben müssten.

"Ich habe nicht erwartet, dass wir uns an diesem Punkt befinden würden", sagte Laporta. "Der technische Stab und der Trainer haben alles getan, um wettbewerbsfähig zu sein. Das Hauptziel ist La Liga, denn die [CL-]Gruppenphase ist nun sehr kompliziert - aber ich spreche lieber, wenn es vorbei ist."

Barcelona und Real Madrid liegen vor dem Duell am Wochenende mit 22 Punkten gleichauf an der Tabellenspitze, beide Mannschaften sind nach acht Spielen ungeschlagen.

