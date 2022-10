Investor Lars Windhorst in seinem Büro in Berlin

von Thomas Steinmann Wie konnte es zum Bruch zwischen Investor Lars Windhorst und Hertha BSC kommen? Teil 2 der Rekonstruktion einer toxischen Beziehung: Wie die Ausweitung des Investments zum Anfang vom Ende wurde – und warum das Verhältnis zu Präsident Gegenbauer eskalierte.

Am Anfang war der Einstieg des Finanzinvestors Lars Windhorst bei Hertha BSC der spektakulärste Finanzdeal in der Geschichte der Bundesliga – doch schon bald entwickelte sich das Verhältnis zwischen Club und Geldgeber zu einer Dauerkrise in sechs Akten. Hier lesen Sie Teil 1 der ausführlichen Analyse: Von einem sagenhaften Deal am frühen Morgen, den selbst die Hertha-Chefs kaum fassen konnten, bis zum Eklat um Windhorsts Berater Jürgen Klinsmann. Nun geht es weiter mit Teil 2.