Die TSG Hoffenheim beschäftigt sich mit einem Transfer von Jeff Reine-Adélaïde. Der Profi von Olympique Lyon steht allerdings bei mehreren Vereinen auf dem Zettel.

Die TSG Hoffenheim beschäftigt sich mit einem Transfer von Jeff Reine-Adélaïde. Der Profi von Olympique Lyon steht allerdings bei mehreren Vereinen auf dem Zettel.

Nach Angaben des Portals Foot Mercato haben drei Klubs ihre Fühler nach dem offensiven Mittelfeldmann ausgestreckt. Reine-Adélaïdes Ex-Verein SCO Angers arbeite daran, den 25-Jährigen im Rahmen eines Leihgeschäfts zurückzuholen. Daneben sei noch ein weiterer Ligue 1-Klub sowie die TSG Hoffenheim an einem Transfer interessiert.

Gleichzeitig sei Olympique Lyon nicht unbedingt bestrebt, Reine-Adélaïde (Vertrag bis 2024) im Winter gehen zu lassen. Trainer Laurent Blanc habe deutlich gemacht, dass er in der Rückserie auf den ehemaligen französischen Junioren-Nationalspieler setzen wolle. In der Hinrunde kam Reine-Adélaïde in 14 von 19 Spielen zum Einsatz, allerdings zumeist als Joker. Einen Scorerpunkt hat er bislang nicht gesammelt.

Vor wenigen Tagen stand der Rechtsfuß noch kurz vor einem Wechsel zum FC Sevilla. Die Andalusier machten aber im letzten Moment einen Rückzieher, weil sie Zweifel an Reine-Adélaïde Fitness hegten. Der Profi hatte sich sowohl im Dezember 2019 als auch im Frühjahr 2021 einen Kreuzbandriss zugezogen und war monatelang ausgefallen.

90min diskutiert über die Bundesliga-Topelf der Hinrunde

Alles zu TSG Hoffenheim bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Last-Minute-Transfer: Hoffenheim blickt nach Lyon veröffentlicht.