Eine Fußballstadt nimmt Abschied von ihrem bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Präsidenten des Vereins Leicester City. Der 61-jährige Thailänder Vichai Srivaddhanaprabha war Clubchef und Besitzer des Unternehmens King Power. Er galt als Wohltäter und extrem großzügig. Die bestürzten Fans versuchten ihre Gefühle in Worte zu fassen: "Unbeschreiblich, er hat so viel Geld in den Club gesteckt. Er hat den Club aus dem Konkurs geholt, das Geld gezahlt, das Team aufgebaut, das Amt des Präsidenten übernommen. Die Zukunft sah so gut aus und sieht hoffentlich noch gut aus. Denn er hatte alles getan, was er konnte, wissen Sie." "Wir hätte es ohne ihn nie geschafft. Was soll ich sagen? Es ist ein Schock. Ich bin sprachlos." "Ich glaube, wenn so etwas passiert, dann kommen wir alle zusammen und sind vereint. Und es geht einfach nicht nur um den Fußball. Es geht darum, dass alle Fußballteams im Land zusammenstehen. Wir sind einfach am Boden zerstört." "Er hat Geschichte geschrieben und das wird nie jemand vergessen." Nur Momente bevor sein Hubschrauber in Flammen aufging, hatte er ein Spiel der Premier League verfolgt. Augenzeugen zufolge hob der Helikopter im Stadions ab, geriet ins Trudeln und prallte auf den Boden. Rückblick: Im April 2014 stieg der Verein zehn Jahre nach dem Abstieg wieder in die Premier League auf. Als bisher größter Erfolg der Vereinsgeschichte gilt der Gewinn der englischen Meisterschaft in der Saison 2015/16. Und das alles geschah unter der Führung des in Bangkok gebürtigen Präsidenten, der am Samstag bei dem Helikopterabsturz ums Leben kam. Die Absturzursache ist bisher noch unklar.