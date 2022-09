Leistungsbezogene Kaufpflicht: Schalke 04 plant mit festem Harit-Abgang

Amine Harit hat in seinem Leihvertrag bei Olympique Marseille eine Kaufpflicht, die bei 15 Einsätzen greift. Schalke 04 würde eine Ablöse von 5 Millionen Euro kassieren, zahlt allerdings auch noch 1,5 Millionen Euro Gehalt.

Amine Harit ist aktuell von Schalke 04 an Olympique Marseille ausgeliehen. Der Bundesligist will Harit dauerhaft von der Gehaltsliste kriegen und darf schon fast damit planen. Denn: Marseille verfügt über eine Kaufpflicht beim Marokkaner.

Dass Amine Harit ein herausragender Fußballer ist, ist ein offenes Geheimnis. Dass es zwischen dem Marokkaner und Schalke 04 letztlich nicht so recht gepasst hat, ebenfalls. Da der offensive Mittelfeldspieler mit einem Gehalt von über fünf Millionen Euro in Gelsenkirchen absoluter Top-Verdiener war und das Gehaltsgefüge sprengte, drängte der Verein in diesem Sommer auf einen Verkauf.



Der kam nicht zustande, dafür aber eine erneute Leihe zu Olympique Marseille, nachdem Harit bereits die vergangene Saison auf Leihbasis bei OM verbrachte. Dieses Mal könnte die Zusammenarbeit eine dauerhafte werden.



Denn wie die Bild am Sonntagabend berichtet, gibt es im Leihvertrag Harits zwischen Schalke und Marseille eine Kaufpflicht über fünf Millionen Euro. Das ist unter Marktwert, aber immerhin eine Möglichkeit für Schalke, Harit von der Gehaltsliste zu bekommen. Immerhin zahlen die Knappen auch diese Saison noch 1,5 Millionen Euro Gehalt für den Marokkaner. Schlussendlich würde Schalke also mit 3,5 Millionen Euro aus dem Harit-Geschäft gehen - sofern die Kaufpflicht greift.



Die Klausel ist an 15 Pflichtspieleinsätze für OM gebunden. Bislang stand Harit in zwei Spielen in der Startelf, in drei wurde er eingewechselt. Spiele als Joker werden als ein halber Einsatz gewertet. Theoretisch könnte Harit schon bis Neujahr auf die 15 Einsätze kommen und Schalke damit mehr Spielraum hinsichtlich der Kaderplanung im Winter geben.

Alles zu S04 bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Leistungsbezogene Kaufpflicht: Schalke 04 plant mit festem Harit-Abgang veröffentlicht.