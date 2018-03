Fußballer Lennart Thy könnte das Leben eines an Leukämie erkrankten Menschen retten. Der 26-Jährige, der derzeit vom Bundesligisten Werder Bremen an den niederländischen Klub VVV Venlo ausgeliehen ist, spendet Stammzellen. Auf seiner Internetseite gab der Verein am Dienstag bekannt, dass der Profispieler aufgrund des Eingriffs für den laufenden Trainingsbetrieb und das Spiel am Wochenende gegen Tabellenführer PSV Eindhoven nicht zur Verfügung stehen wird.

Thy hatte vor etwa sieben Jahren bei einer Typisierungsaktion eine DNA-Probe abgegeben und sich als Stammzellenspender registrieren lassen.

Lennart Thy fehlt beim Spitzenspiel – der Verein unterstützt die Aktion

Nun wurde ein passender Empfänger gefunden. Es handelt sich dabei um einen an Leukämie erkrankten Patienten, dessen DNA mit der von Thy nahezu identisch ist, sodass eine Blutspende infrage kommt. Der gebürtige Frechener zögerte nicht lange und entschloss sich zur helfen. Bei einer solchen Behandlung stehen die Chancen auf eine Heilung des Erkrankten sehr gut. Thy könnte bei erfolgreichem Verlauf der Therapie zum Lebensretter werden.

🇩🇪 | Lennart Thy kann Leben retten. Er ist für das Training in dieser Woche und das Spiel am Samstag nicht verfügbar. Der Grund dafür ist bemerkenswert. Lesen Sie dies auf unserer Website: https://t.co/2H8k5tgGj7. pic.twitter.com/13GJ6bSlL3 — VVV-Venlo (@vvvvenlo) March 12, 2018





Der Verein sagte dem 26-Jährigen seine volle Unterstützung zu. Auf der Homepage des Vereins heißt es: "Die Chance auf ein DNA-Match sind minimal und dieses Projekt deswegen so außergewöhnlich." Lennart Thy wird sich am 20 März auf einer Pressekonferenz zu der Aktion und seinen persönlichen Beweggründen äußern.