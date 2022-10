Leverkusen nach Porto-Pleite vor dem CL-Aus: "Nächstes Spiel ein Finale"

Bayer Leverkusen steht nach der 0:3-Pleite gegen den FC Porto vor dem Aus in der Champions League. Xabi Alonso bemängelt zu einfache Fehler der Werkself.

Nach dem beachtlichen Sieg im ersten Spiel musste Xabi Alonso in der Champions League direkt eine deutliche, aber dennoch unglückliche Niederlage gegen den FC Porto hinnehmen. Bayer Leverkusen steht in der Champions League damit vor dem Aus.

Noch gibt es die theoretische Chance, dass sich die Werkself in die K.o.-Phase der Champions League rettet. Allerdings ist diese Chance durch die 0:3-Pleite gegen den FC Porto am Mittwochabend deutlich kleiner geworden.

Es ist ein herber Rückschlag, nachdem Xabi Alonso die Werkself in seinem ersten Spiel als Trainer zu einem 4:0-Heimsieg gegen Schalke 04 führen konnte.

"Unterricht" für Leverkusen: Alonso bemängelt zu einfache Fehler gegen Porto

"Ich glaube heute haben wir gesehen, dass man in bestimmten Momenten in diesem Wettbewerb - dem höchsten Wettbewerb - keine Fehler machen darf. Sie werden sofort bestraft. Das erste Tor zum Beispiel hätten wir besser verteidigen müssen", versuchte der Neu-Coach die Niederlage direkt sachlich einzuordnen.

Weiter fasste er etwas enttäuscht zusammen: "Es war für uns heute Unterricht, dass die Fehler hart bestraft werden." Dazu betonte er "Momente, wo es teilweise unglücklich, teilweise nicht konsequent genug war", was seine Mannschaft anbot.

Der frühe Gegentreffer mitsamt dem verschossenen Elfmeter, sowie zwei selbst verursachten Strafstößen zeugten nicht gerade von einem abgeklärten Auftritt von Bayer 04.

"Man kann verlieren", stellte Alonso fest. "Aber die Reaktion ist sehr wichtig." Damit blickte er bereits auf die nächsten Spiele. In der Gruppe B sieht es düster aus: Der Bundesligist ist mit drei Punkten Letzter. Brügge und Porto führen mit zehn und sechs Zählern an, Atlético steht bei vier. Jonathan Tah gab sich kämpferisch: "Wir haben noch zwei Spiele. Wir gehen in jedes Spiel, um es gewinnen zu wollen."



Soll es mit dem Achtelfinale noch klappen, braucht die Werkself zwei Siege bei Atletico und Zuhause gegen Brügge - und muss gleichzeitig auf einen Patzer von Porto hoffen.

