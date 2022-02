Lewandowski: Mbappe und Haaland werden keine Ära wie Messi und CR7 prägen

Könnten Erling Haaland und Kylian Mbappe eine ähnliche Ära prägen wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo? Robert Lewandowski glaubt nicht daran.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat zwar eine hohe Meinung von Borussia Dortmunds Erling Haaland und Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), glaubt jedoch nicht, dass die beiden Jungstars in die direkten Fußstapfen von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo treten werden.

"Sie haben zwar das Zeug - aber wer weiß, ob in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht andere Stürmer auf den Plan treten. Ich kann mir nicht einmal für einen Moment vorstellen, dass sie den internationalen Fußball so dominieren, wie es Messi und Ronaldo in den letzten zwölf Jahren getan haben", sagte Lewandowski in einem Interview mit France Football.

Mbappe erinnert Lewandowski an Henry

Messi und Ronaldo haben "alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt und so viel Geschichte geschrieben. Ich denke, in den nächsten zehn Jahren werden mehrere Spieler darum konkurrieren, der Beste der Welt zu sein."

Dennoch betonte Lewandowski, wie viel er von Mbappe und Haaland hält. Der französische Weltmeister sei "brillant mit beiden Füßen" und habe "eine immense Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor". Mbappe erinnere ihn zudem an Thierry Henry, eines seiner eigenen Vorbilder, so der 33-jährige Pole weiter: "Sie sind sich sehr ähnlich und ich habe keinen Zweifel daran, dass auch Mbappe für immer einen Platz in der Fußballhistorie haben wird."

Haaland zeichne indes unter anderem sein Selbstvertrauen und seine breite Palette an Qualitäten aus: "Manchmal könnte man denken, er sei schwerfällig, dabei ist er schnell, explosiv und technisch sehr stark", so Lewandowski. "Auch er kann einer der Besten der Welt werden und wird sich langfristig an der Spitze etablieren."