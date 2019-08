Am Wochenende hat der FC Barcelona Betis Sevilla mit 5:2 abgefertigt. Das ist angesichts der Machtverhältnisse in der spanischen Primera Division keine Überraschung. Normalerweise wäre das Spiel in Spanien kein größeres Thema mehr, wenn da nicht der jüngste Sohn von Lionel Messi gewesen wäre. Der kleine Matteo, 3 Jahre, verfolgte die Partie auf dem Schoß seines Vaters sitzend von der Tribüne aus. Sein älterer Bruder Thiago (6), Papas Teamkollege Luis Suarez und dessen Sohn Benjamin, (5) waren ebenfalls mit von der Partie.

Papa Messi knuddelt den Sohnemann

In einem Videoclip ist nun zu sehen, wie der Matteo auf einmal über ein Tor jubelt. Allerdings war es ein Fehlalarm, der Ball ging nur an das Außennetz. Als der Kleine den Irrtum bemerkt, guckt er ein klein bisschen verschämt. Suarez schaut ihn zunächst fragend an, um dann zu lachen. Auch Papa Messi amüsiert sich ein wenig und knuddelt den Sohnemann schließlich.

We are all Lionel Messi’s son celebrating a shot hitting the side netting pic.twitter.com/jJmYKqG0DO — Mirror Football (@MirrorFootball) August 27, 2019

In Spanien hat sich der kurze Clip zu einem viralen Hit entwickelt. Bislang wurde das Video 14,6 Millionen Mal aufgerufen.

Matteos Vater kommt im nächsten Spiel wieder zum Einsatz

So schnell wird sich die Szene oder ähnliches nicht wiederholen. Denn Papa Lionel war wie auch Suarez beim Spiel gegen Betis verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt. Er ist aber auf dem Weg der Besserung und wird im nächsten Spiel gegen CA Osasuna wieder zum Einsatz kommen. Dann wird Matteo vermutlich wieder mit seiner Mutter Antonella Roccuzzo auf der Tribüne sitzen, die wie Messi aus Rosario stammt.

Mit der 31-jährigen Argentinierin ist Messi seit 2007 zusammen, seit 2017 sind sie verheiratet. Das Paar hat drei Söhne. Der jüngste, Ciro, kam im vergangenen Jahr zur Welt. Messi spielt seit seinem 14. Lebensjahr für den FC Barcelona