Lionel Messi hat Gast-Auftritt in bekannter TV-Serie

Normalerweise sorgt Lionel Messi auf dem Fußballplatz für Glanzlichter. Bei einem Gast-Auftritt versuchte er sich nun aber auch als Schauspieler.

Superstar Lionel Messi von Paris Saint-Germain wird einen Gast-Auftritt in der bekannten argentinischen TV-Serie Los Protectores haben.

Der Produzent der Serie teilte Aufnahmen vom Dreh der entsprechenden Szene kürzlich auf Instagram. Wie genau die Gast-Rolle Messis aussehen wird, ist nicht bekannt.

Lionel Messi drehte seine Szene in Paris

Die Szene mit Messi wurde in Paris gedreht, der aktuellen sportlichen Heimat des 34-jährigen Argentiniers. Ansonsten ging die Produktion der zweiten Staffel von Los Protectores an verschiedenen Standorten über die Bühne, unter anderem in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires.

Bei der Comedy-Drama-Serie geht es um drei Fußball-Agenten, die sich zusammentun, nachdem sie jeweils kurz vor dem Bankrott standen. Als ein internationaler Fußball-Star auftaucht, ändert sich jedoch wieder einiges.

Ehe Messi in der Serie zu sehen ist, muss man sich jedoch noch ein wenig gedulden. Die zweite Staffel von Los Protectores wird erst 2023 veröffentlicht.