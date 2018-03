Fußballsuperstar Lionel Messi ist zum dritten Mal Vater geworden. Die Ehefrau des Stürmerstars des FC Barcelona, Antonella Roccuzzo, 30, brachte in Barcelona Sohn Ciro zur Welt. "Willkommen Ciro!!! Gott sei Dank hat alles perfekt geklappt. Der Mutter und ihm geht es sehr gut. Wir sind superglücklich!!!", schrieb der 30 Jahre alte Argentinier am Samstag auf Instagram.

Der fünffache Weltfußballer und seine langjährige Lebensgefährtin, die im vergangenen Juni heirateten, hatten bereits zwei Söhne. Der Erstgeborene Thiago wird am 2. November sechs Jahre alt. Mateo Messi feiert am 11. September seinen dritten Geburtstag.

Lionel Messi verpasst wegen Geburt Auswärtsspiel

Beim Auswärtsspiel des Tabellenführers der Primera División am Samstagabend (20.45) beim FC Málaga wird Messi wegen der Geburt fehlen. Der Club hatte zuvor mitgeteilt, der Profi sei aus "persönlichen Gründen" in Barcelona geblieben. Anstelle des Offensivspielers rückte der kolumbianische Innenverteidiger Yerry Mina in den Kader. Barcelona führt vor dem 28. Spieltag mit acht Punkten Vorsprung vor Atlético Madrid die Tabelle an.