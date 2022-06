Liverpool bereitet angeblich Mega-Angebot für Benfica-Star Darwin Nunez vor

Der FC Liverpool soll bereit sein, zur Verstärkung seines Teams viel Geld für Darwin Nunez zu investieren. Der Stürmer soll von Benfica kommen.

Der FC Liverpool macht im Werben um Shootingstar Darwin Nunez offenbar Ernst. Wie die portugiesische Zeitung Record berichtet, würde Reds-Coach Jürgen Klopp den Stürmer von Benfica gerne nach England lotsen.

Das Gesamtpaket des Transfers soll sich dabei auf 100 Millionen Euro belaufen, ein offizielles Angebot soll bald folgen. Der Vertrag des 22-jährigen Uruguayers in Lissabon läuft noch bis 2025.

Nunez erzielte in der vergangenen Saison 34 Tore in 41 Pflichtspielen für Benfica und wurde in der jüngeren Vergangenheit mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht, darunter auch mit dem FC Bayern.

Liverpool: Folgt Darwin Nunez auf Sadio Mane?

Deshalb würden die Reds den Deal gemäß des Berichts nun offenbar gerne früh perfekt machen, um sich nicht auf ein Wettbieten mit anderen Vereinen einlassen zu müssen, was wiederum den Preis nach oben treiben könnte.

Im Team von Klopp könnte der Offensivmann Sadio Mane ersetzen, der vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister nach München steht.