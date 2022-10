Liverpool ohne Flow: Klopp stöhnt wegen Verletzungen

Schwieriger Saisonstart des FC Liverpool: Jürgen Klopp gibt zu, dass ihm die Verletzungssorgen bei den Reds zu schaffen machen.

Schwieriger Saisonstart des FC Liverpool: Jürgen Klopp gibt zu, dass ihm die Verletzungssorgen bei den Reds zu schaffen machen.

Die jüngste Niederlage gegen Nottingham Forest war ein weiterer Rückschlag für den FC Liverpool - und das nur wenige Tage nach dem Sieg gegen Manchester City, bei dem die Reds eine starke Leistung gezeigt hatten.

Insgesamt hat der LFC in dieser Saison nur vier von elf Premier-League-Spielen gewonnen, auch wenn es in der Champions League seit der schweren 1:4-Niederlage gegen die SSC Neapel am ersten Spieltag immerhin besser läuft.

Liverpool musste immer wieder auf wichtige Spieler verzichten, darunter Thiago, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Joel Matip und Ibrahima Konate, die mehrere Spiele verpasst haben. Derzeit fallen Diogo Jota und Luis Diaz bis mindestens nach der WM-Pause aus.

"Das Problem ist, dass die Spieler, die nicht verletzt sind, zu oft spielen müssen, und dann kommen die Spieler, die verletzt sind, zurück und spielen oft zu früh. So ist das", sagte Klopp vor dem Champions-League-Spiel gegen Ajax.

Der deutsche Trainer fügte hinzu, dass die Spieler angesichts des dicht gedrängten Spielplans Zeit brauchen, um wieder fit zu werden, was ebenfalls eine Herausforderung darstellt. "Das ist schwierig, und solche Situationen lassen sich natürlich nicht über Nacht lösen", sagte er.

"Wir haben ein paar Mal wirklich gut gespielt, aber es ist nicht so, dass wir in diesen Spielen keine Probleme haben. Wir spielen ein gutes Spiel und dann fallen nach dem Spiel zwei Spieler aus. Wow, und dann noch einer, der nicht länger als 20 Minuten zur Verfügung steht", stöhnte Klopp und meinte: "Das ist nicht einfach."

