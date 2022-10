Liverpool-PK: Klopp röstet Reporter wegen Hamann-Zitat - "Stellen Sie Ihre eigene Frage"

Für den FC Liverpool läuft es in dieser Saison alles andere als rund. Vor allem in der Premier League hinken die Reds den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Nach der Pleite gegen Arsenal hat Trainer Jürgen Klopp den Meistertitel bereits abgeschrieben.

Auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell bei den Rangers wurde Klopp auf eine Aussage von Didi Hamann angesprochen. Der TV-Experte und ehemalige Liverpool-Mittelfeldspieler meinte, dass es einen "Funken" brauche, um die Reds aus der Krise zu führen.

Sonderlich begeistert schien Klopp von der Frage nicht zu sein. Zunächst meinte er sarkastisch, Hamann sei "eine fantastische Quelle, überall respektiert". Später wies er den Reporter an, doch bitte seine eigenen Fragen zu stellen.

Der Wortwechsel im Wortlaut:

Reporter: "Ich habe nach dem Spiel gegen Arsenal den Satz gehört, dass Liverpool einen "Funken" braucht. Was meinen Sie, was sie brauchen?"



Klopp: "Wer hat das gesagt?"



Reporter: "Didi Hamann"



Klopp: "Oh, toll. Er ist eine fantastische Quelle, überall sehr respektiert."



Reporter: "Ein ehemalige Liverpool-Mittelfeldspieler, der offensichtlich viel erreicht hat, als er dort war..."



Klopp: "Das gibt einem nicht das Recht zu sagen, was man will, vor allem, wenn man keine Ahnung hat."



Reporter: "Nun, ich frage Sie, was glauben Sie, was sie brauchen? Ich meine, woher sehen Sie den Funken - wenn es ein Funke ist, den Sie brauchen - kommen?"



Klopp: "Ich finde, Didi Hamann hat es eigentlich nicht verdient, dass Sie - wie soll ich es jetzt sagen - seine Aussage benutzen, um mir eine Frage zu stellen. Tun Sie mir einen Gefallen und stellen Sie Ihre eigene Frage."



Reporter: "Dann werden wir diesen Satz nicht verwenden. Aber ich finde... Was ist es, was Sie fühlen, was Sie brauchen?"



Klopp: "Versuchen Sie, eine Frage ohne das Wort "Funke" zu stellen... Das ist die Herausforderung."

