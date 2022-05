Liverpool-Star Sadio Mane wohl offen für Wechsel zu Bayern München

GER ONLY Sadio Mane Bayern

Gelingt den Bayern mit Sadio Mane ein echter Transfercoup? Der Liverpool-Star soll einem Wechsel nach München jedenfalls offen gegenüberstehen.

Liverpool-Star Sadio Mane kann sich offenbar einen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen. Wie Sky berichtet, stehe der 30-jährige Flügelflitzer einem Engagement beim deutschen Rekordmeister offen gegenüber.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Julian Nagelsmann würden den senegalesischen Nationalspieler gerne nach München holen, wobei in die Gespräche mit Mane und dessen Management bereits Bewegung gekommen sein soll.

Beerbt Sadio Mane Serge Gnabry beim FC Bayern?

Der Vertrag Manes in Liverpool läuft noch bis Sommer 2023. Seine Zukunft soll sich gemäß des Berichts in den nächsten drei bis vier Wochen entscheiden soll. Die Ablösesumme für Mane, so heißt es, könnte bei einem Transfer ein Jahr vor Vertragsende unter 50 Millionen Euro liegen.

Mane soll dabei der Königstransfer der Münchner in diesem Sommer werden und möglicherweise Serge Gnabry beerben, dessen Vertrag ebenfalls 2023 ausläuft und der plötzlich wieder bei Real Madrid auf dem Zettel stehen soll.