Nach dem 5:2-Erfolg im Rheinderby gegen den 1. FC Köln hatte Gladbach-Trainer Daniel Farke ein besonderes Lob für seinen Doppeltorschützen Ramy Bensebaini parat. Farke ging sogar soweit, den Algerier mit dem ehemaligen Weltklasse-Linksverteidiger Bixente Lizarazu zu vergleichen.

"Ramy ist ein außergewöhnlicher Spieler, für mich der kompletteste Linksverteidiger der Bundesliga", erklärte der Gladbacher Coach im Anschluss an den Derbysieg (zitiert via kicker). Nach Bensebainis schwacher Leistung am vergangenen Wochenende in Bremen sei er daher nicht auf die Idee gekommen, den 27-Jährigen gegen den FC auf der Bank zu lassen. Früher habe Ottmar Hitzfeld Bixente Lizarazu nach einer schlechten Halbzeit auch nicht in Frage gestellt, so Farke weiter.

Beim 5:2 gegen die Kölner zahlte Bensebaini dieses Vertrauen eindrucksvoll zurück. Der Linksfuß erzielte einen Doppelpack und setzte über seine Seite immer wieder wichtige Impulse. Insgesamt steht der 49-malige algerische Nationalspieler nun schon bei vier Saisontoren.

Dass er gegen Bremen einen "gebrauchten Tag" erwischt hatte, wollte sein Trainer nicht zu hoch hängen. "Für mich war es gar keine Frage, dass er heute an sein normales Leistungsniveau anknüpft", betonte Farke. Dass Bensebaini nicht nur an sein normales Leistungsniveau anknüpfte, sondern sich gegen Köln in herausragender Verfassung präsentierte, bescherte ihm eine Nominierung für die 90min-Topelf zum 9. Spieltag.

Wie torgefährlich Bensebaini in der Bundesliga ist, zeigt auch ein Blick auf seine Statistiken im Gladbach-Trikot. Alle 352 Minuten erzielt der Algerier einen Treffer, was einen Schnitt von 0,23 Treffern pro Partie macht. In der Bundesliga-Historie sucht man eine vergleichbare Tor-Statistik eines Linksverteidigers vergeblich.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Lizarazu-Vergleich: Farke adelt Bensebaini veröffentlicht.