Sehen Sie im Video: Löw bricht Schweigen – "Sind von diesem Weg überzeugt" Ö-Töne von Joachim Löw, Bundestrainer: "Wir haben natürlich auch 2019 begonnen, einen Umbruch einzuleiten. Wir sind davon absolut überzeugt über diesen Weg, den wir eingeschlagen haben. Wir wussten selbstverständlich, dass es manchmal auch schwierig sein kann und dass es Rückschläge geben wird. Das war natürlich von uns auch mit einkalkuliert." "Aber eines ist auf jeden Fall klar: Wir folgen unserer roten Linie und wir sind auch davon überzeugt, dass es da eine gute Entwicklung geben wird, gab und geben wird. Und deswegen, dass es Schwierigkeiten gibt, ist schon klar, dass natürlich, und ich verstehe absolut die Enttäuschung der Fans, die Wut der Fans irgendwie, wenn man 6:0 verliert, das ist klar, trotz allem von diesem Weg sind wir überzeugt." "Und diese Wut, die brodelt immer noch in mir persönlich auch, weil wir natürlich auch im Moment natürlich auch wussten, dass wir keine schnelle Gelegenheit haben, so ein Resultat auch wieder zu korrigieren." "Also ich habe es nach dem Spiel gesagt. Es war eigentlich all diese Dinge, die wir uns vorgenommen haben, die haben an diesem Tag nicht funktioniert. Auf der anderen Seite hat man in einigen anderen Spielen gesehen, dass wenn wir uns die Dinge erarbeitet haben, wenn wir Trainingseinheiten hatten, dann haben wir auch vieles immer gut umgesetzt. Und deswegen gibt es keinen Grund, jetzt irgendwie alles über den Haufen zu werfen. Das werden wir nicht tun." "Natürlich auch enttäuscht über manche Dinge, die so in die Öffentlichkeit geraten sind, ja. Dinge, die auch nicht immer der Wahrheit entsprachen. Und von daher, das habe ich intern auch letzte Woche nochmal ganz klar geäußert, dass ich mir Geschlossenheit wünsche, dass ich mir Vertrauen wünsche, Vertrauen in Dingen, die intern besprochen werden."

Langzeit-Bundestrainer Joachim Löw stellte sich erstmals nach seiner Analyse mit DFB-Präsident Fritz Keller den Fragen der Journalisten auf einer Pressekonferenz.

st schon klar, dass natürlich, und ich verstehe absolut die Enttäuschung der Fans, die Wut der Fans irgendwie, wenn man 6:0 verliert, das ist klar, trotz allem von diesem Weg sind wir überzeugt." "Und diese Wut, die brodelt immer noch in mir persönlich auch, weil wir natürlich auch im Moment natürlich auch wussten, dass wir keine schnelle Gelegenheit haben, so ein Resultat auch wieder zu korrigieren." "Also ich habe es nach dem Spiel gesagt. Es war eigentlich all diese Dinge, die wir uns vorgenommen haben, die haben an diesem Tag nicht funktioniert. Auf der anderen Seite hat man in einigen anderen Spielen gesehen, dass wenn wir uns die Dinge erarbeitet haben, wenn wir Trainingseinheiten hatten, dann haben wir auch vieles immer gut umgesetzt. Und deswegen gibt es keinen Grund, jetzt irgendwie alles über den Haufen zu werfen. Das werden wir nicht tun." "Natürlich auch enttäuscht über manche Dinge, die so in die Öffentlichkeit geraten sind, ja. Dinge, die auch nicht immer der Wahrheit entsprachen. Und von daher, das habe ich intern auch letzte Woche nochmal ganz klar geäußert, dass ich mir Geschlossenheit wünsche, dass ich mir Vertrauen wünsche, Vertrauen in Dingen, die intern besprochen werden."st schon klar, dass natürlich, und ich verstehe absolut die Enttäuschung der Fans, die Wut der Fans irgendwie, wenn man 6:0 verliert, das ist klar, trotz allem von diesem Weg sind wir überzeugt." "Und diese Wut, die brodelt immer noch in mir persönlich auch, weil wir natürlich auch im Moment natürlich auch wussten, dass wir keine schnelle Gelegenheit haben, so ein Resultat auch wieder zu korrigieren." "Also ich habe es nach dem Spiel gesagt. Es war eigentlich all diese Dinge, die wir uns vorgenommen haben, die haben an diesem Tag nicht funktioniert. Auf der anderen Seite hat man in einigen anderen Spielen gesehen, dass wenn wir uns die Dinge erarbeitet haben, wenn wir Trainingseinheiten hatten, dann haben wir auch vieles immer gut umgesetzt. Und deswegen gibt es keinen Grund, jetzt irgendwie alles über den Haufen zu werfen. Das werden wir nicht tun." "Natürlich auch enttäuscht über manche Dinge, die so in die Öffentlichkeit geraten sind, ja. Dinge, die auch nicht immer der Wahrheit entsprachen. Und von daher, das habe ich intern auch letzte Woche nochmal ganz klar geäußert, dass ich mir Geschlossenheit wünsche, dass ich mir Vertrauen wünsche, Vertrauen in Dingen, die intern besprochen werden."