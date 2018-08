Das WM-Aus in der Vorrunde der WM in Russland war ein Schock für die Fußballnation Deutschland - vor allem, weil Bundestrainer Joachim Löw die Titelverteidigung als Ziel ausgegeben hatte. Neun Wochen nach dem Debakel präsentiert Löw gemeinsam mit Team-Manager Oliver Bierhoff die Lehren, die beide aus der Fußball-WM ziehen.

Löw benennt bei der Pressekonferenz auch die Spieler, mit denen er am 6. September in München in der neuen Nationenliga gegen Weltmeister Frankreich sowie drei Tage später in Sinsheim beim Test gegen Peru einen Stimmungsumschwung im Nationalteam erzeugen will.

