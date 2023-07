von Eugen Epp Luca Beckenbauer, Enkel von Fußball-Legende Franz Beckenbauer, strebte ebenfalls eine Karriere im Profifußball an. Eine Long-Covid-Erkrankung steht ihm jedoch im Weg.

Mit dem Namen Beckenbauer hat man es nicht leicht im Fußballgeschäft. Wer den Nachnamen des "Kaisers" Franz Beckenbauer trägt, tritt in große Fußstapfen. Luca Beckenbauer, Enkel der deutschen Fußball-Legende, war dazu bereit. Doch aus seiner angepeilten Profi-Karriere wird wohl nichts.

Der 22-Jährige spielte zuletzt immerhin in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft von Greuther Fürth und für Wacker Burghausen, kam in der Liga auch auf insgesamt 48 Einsätze und träumte vom Sprung in den Profibereich. Doch diese Zukunftsperspektive kann der Innenverteidiger mit dem berühmten Namen wohl abhaken. Eine Long-Covid-Erkrankung machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Luca Beckenbauer kann nach Corona-Infektion kaum Sport machen

Nach einer Corona-Infektion im November 2022 kam Beckenbauer nicht mehr richtig auf die Beine. Ein Pflichtspiel hat er seitdem nicht mehr bestritten. Die Langzeitfolgen seien immens, sagte er der Müncher Zeitung "tz": "Ich kann auch jetzt noch, neun Monate später, nur ein bisschen Sport machen. Um wieder auf mein altes Level zu kommen, würde es schon ziemlich lange dauern. Deswegen möchte ich mich jetzt frühzeitig umorientieren."

Umorientierung bedeutet in seinem Fall: weg vom Leistungssport. Stattdessen will er sich auf sein Immobilienmanagement-Studium konzentrieren. Fußball will Beckenbauer nur noch "zum Spaß" spielen, sagte er der "tz". Er hat sich dem Kreisligisten MTV München angeschlossen, will nun am Wochenende mit Freunden und seinem Bruder kicken.

Bundesliga Zimmermann, Mechatroniker, Ingenieur: Das sind die Ausbildungsberufe der Fußballstars 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Lothar Matthäus Als DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine Karriere begann, war es noch üblich, dass junge Fußballer einen normalen Beruf lernten. Bei Matthäus war es Raumausstatter. Mehr

Auch Luca Beckenbauers Vater Stephan war Profifußballer, in der Saison 1992/93 hatte er zwölf Bundesligaspiele für den 1. FC Saarbrücken bestritten. Nach der Karriere hatte er Jugendmannschaften beim FC Bayern trainiert. Stephan Beckenbauer starb 2015 an einem Hirntumor.

Quellen: "tz" / Transfermarkt