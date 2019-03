Der FC Bayern München hat am Mittwoch Lucas Hernandez von Atletico Madrid verpflichtet. Für eine Rekord-Ablösesumme von 80 Millionen Euro wird der Verteidiger ab der kommenden Saison in München spielen. Es ist der teuerste Zugang aus dem Ausland in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Medienberichten zufolge sollen auch Real Madrid und Manchester United an Hernandez interessiert gewesen sein. Der 23-Jährige Franzose ist Teil der Weltmeistermannschaft von 2018. Er soll die Verteidigung des deutschen Klubs stärken und dessen europäischen Erfolgschancen erhöhen, die seit 2013 denkbar mager ausgefallen sind.