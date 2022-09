Sehen Sie im Video: Fußballspiel über den Wolken – Altmeister Figo knackt schwerelos einen Weltrekord.









STORY: In der Luft: Match in der Schwerelosigkeit. Mit dabei: Fußballlegende Luis Figo. Spielfeld befindet sich in Flugzeug. Maschine im Parabelflug. Spieler schweben über dem Spielfeld. Tricks unter ungewohnten Bedingungen. Neuer Höhenrekord für ein Fußballspiel.

