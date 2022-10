Luke Shaw kritisiert ehemalige United-Trainer: Leistungen spielten keine Rolle!

Luke Shaw lobt, dass Erik ten hag nach Leistung aufstellt.

Unter Erik ten Hag kommt Manchester United etwas besser ins Rollen. Ein Grund, warum die Red Devils wieder in Kontakt zu den Champions-League-Rängen sind, ist die Tatsache, dass leistungsschwache Spieler nicht mehr spielen.

Nachdem er in den ersten beiden Spielen der Saison unter Erik ten Hag Probleme hatte, verlor Shaw seinen Platz in der Startelf an Neuzugang Tyrell Malacia. Doch zuletzt hat er sich seinen Stammplatz als Linksverteidiger zurückerobert und spielte in den letzten beiden Premier-League-Spielen gegen Everton und Newcastle von Beginn an.

Shaw hatte keine Probleme damit, dass er zwischenzeitlich nicht mehr zum Einsatz kam, da er der Meinung war, dass seine Leistungen einen Bankplatz rechtfertigten - vielmehr zeigte er sich sogar froh, dass der neue Trainer im Gegensatz zu seinen Vorgängern auf die Form der Spieler Rücksicht nimmt.

"Das Gute an diesem Trainer ist, dass man nicht zum Einsatz kommt, wenn man nicht gut spielt", sagte Shaw und meinte vielsagend: "In der Vergangenheit war das nicht der Fall. Ich denke, das Gute an diesem Trainer ist, dass er jeden auf Trab hält. Er sorgt dafür, dass jeder jeden Tag 100 % gibt."

"Wenn man nicht bei der Sache ist, spielt man nicht. Das ist eine positive Sache. Das wissen wir alle. Und ich muss einfach noch härter arbeiten."

Shaw fügte hinzu, dass ten Hag keinen Grund nannte, als er ihn zum ersten Mal in dieser Saison fallen ließ - das war auch nicht nötig, denn der Engländer wusste genau, dass er nicht gut genug war.

"Ich brauchte ihn nicht wirklich, um mir etwas zu sagen, ich wusste es", sagte der Linksverteidiger. "Ich wusste, dass die ersten beiden Spiele bei weitem nicht gut genug waren. Mir war völlig klar, dass es an der Zeit war, mich aus der Mannschaft zu verabschieden. Die Ergebnisse waren schlecht, meine Leistungen waren nicht gut genug."

"Ich musste einfach weiter jeden Tag hart trainieren, damit der Trainer sehen konnte, dass ich mich anstrenge. Ich habe nur auf meine Chance gewartet und musste abwarten, denn die Mannschaft war gut und wir haben gewonnen."

"Man kann nicht meckern. Ich musste einfach jeden Tag bei der Mannschaft sein, mich einbringen und dem Team helfen, egal ob ich in der Startelf stand oder auf der Bank saß."

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Luke Shaw kritisiert ehemalige United-Trainer: Leistungen spielten keine Rolle! veröffentlicht.