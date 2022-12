Mainz: 3 Dinge, die Svensson in der Rückrunde verbessern will

Mainz 05 steht zur Winterpause auf dem 10. Platz. Eine ordentliche Leistung, allerdings mit Steigerungspotenzial. Trainer Bo Svensson sieht drei Bereiche, die sich in der Rückserie ändern müssen.

Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte er, dass vor allem die Zahl der Gegentreffer verringert werden müsse. "Unsere Defensive muss sich verbessern. Diese Komponente brauchst du, um als Mainz 05 in der Bundesliga erfolgreich zu sein", so der Däne. Bis dato haben die Nullfünfer 24 Gegentore kassiert - nach 15 Spielen. In der vergangenen Saison waren es ebenfalls 24 Gegentreffer - allerdings erst nach dem 22. Spieltag.

Ein Grund für die Defensivschwäche ist die fehlende personelle Konstanz. Viel zu oft musste Mainz in der Abwehr umstellen, viel zu selten bekamen die Profis die Möglichkeit, sich über mehrere Partien hinweg einzuspielen. "Wir können es uns nicht erlauben, so viel in der Verteidigung zu wechseln wie in den Spielen bisher", betonte Svensson. "Wir hatten, was das Personal angeht, nicht annähernd diese Konstanz wie in der letzten Saison." Im Optimalfall stehen zum Rückrundenauftakt gegen Stuttgart drei Innenverteidiger auf dem Platz, die der Mannschaft bis zum Saisonende Stabilität verleihen.

Aber auch offensiv müssen sich die Mainzer ranhalten. Was die Zahl der Torchancen angeht, kann Svensson zwar keinen Unterschied zum Vorjahr erkennen. Dafür mangelt es an Effizienz. "Eigentlich bringen wir im Vergleich zum letzten Jahr das Gleiche auf den Platz. Wir sind aber bei Weitem nicht so effektiv", so der 43-Jährige. Neben der Mahnung an seine Stürmer, zukünftig konsequenter zu agieren, sieht er auch taktisch Verbesserungspotenzial. "Natürlich kann man auch taktisch was machen. Wir wollen gucken, dass wir flexibler spielen können", kündigte Svensson an.

