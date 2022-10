Mainzer Abwehr-Sorgen: Legt der FSV im Winter personell nach?

Mainz 05 ist in der Abwehr nicht sonderlich breit aufgestellt. Möglich, dass der FSV auf dem Winter-Transfermarkt nachlegen möchte.

Bei Mainz 05 hadert man in dieser Saison noch etwas mit den Auftritten der Mannschaft. Vor allem die Defensive bereitet Trainer Bo Svensson etwas Sorgen. Die Abgänge von Niakhaté und St. Juste konnten nur bedingt kompensiert werden. Gut möglich, dass man sich im Winter auf dem Transfermarkt umschaut.

Nach der Niederlage in Freiburg ist Mainz 05 in der Tabelle auf Rang zwölf abgerutscht. All zu dramatisch ist das jedoch nicht. Bis auf Rang fünf sind es lediglich drei Zähler Rückstand. Viel größere Sorgen machen den Nullfünfern die teils sehr durchwachsenen Leistungen an den ersten acht Spieltagen. Vor allem in der Defensive scheint bei den Rheinhessen der Schuh etwas zu drücken.

Im vergangenen Sommer verließen mit Kapitän Moussa Niakhaté und Jeremiah St. Juste zwei Innenverteidiger den FSV. Mit ihnen ging nicht nur viel Qualität, sondern auch jede Menge Geschwindigkeit und Dynamik verloren. Im Gegenzug verpflichtete man mit Maxim Leitsch nur einen Ersatz.

"Wir haben uns bewusst so entschieden", bekräftigte Trainer Bo Svensson gegenüber der Bild. Sportdirektor Martin Schmidt fügte hinzu: "Wir haben Caci geholt, der in Straßburg viele Spiele in der Innenverteidigung gemacht hat. Fernandes hat das auch schon gespielt."

Winter-Transfers: Mainz könnte in der Abwehr nachlegen

Dennoch wurden die personellen Schwierigkeiten in Freiburg offensichtlich. Leitsch fiel angeschlagen aus, während des Spiels musste Bell Gelb-Rot gefährdet runter. Die Dreierkette bestand dann aus Widmer, Fernandes und Caci - alle drei keine gelernten Innenverteidiger.

Gut möglich deshalb, dass man sich im Winter nach einem weiteren Abwehrspieler umschaut, um eine kleine personelle Kurskorrektur vorzunehmen. Die kommenden Wochen werden dafür entscheidend sein. Suchen würde man dann nach einem neuen Innenverteidiger, der eine gute Grundschnelligkeit mitbringt, aber auch in Sachen Mentalität vor allem den Abschied von Niakhaté etwas besser kompensieren kann. Einfach zu finden wäre ein solcher Spielertyp allerdings mit Blick auf die Finanzen sicherlich nicht...

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Mainzer Abwehr-Sorgen: Legt der FSV im Winter personell nach? veröffentlicht.