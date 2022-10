Mané fiebert Klassiker in Dortmund entgegen: "Jeder will dieses Spiel spielen"

Bayern-Neuzugang Sadio Mané fiebert dem Klassiker gegen Borussia Dortmund entgegen und freut sich ganz besonders auf die Gelbe Wand

Sadio Mané hat in seiner Liverpool-Zeit bereits das ein oder andere packende Gipfeltreffen miterlebt. Die Premier League strotzt schließlich nur von großen Klubs wie Manchester City oder dem FC Chelsea. Den deutschen Klassiker zwischen Bayern und Dortmund hat der Neuzugang aber logischerweise noch nicht miterleben können. Umso größer ist die Freude beim Senegalesen im Vorfeld der Partie.

Der Knoten bei Sadio Mané ist geplatzt! Der Star-Neuzugang konnte gegen Leverkusen und Pilsen jeweils ein Tor erzielen und eine starke Leistung liefern. Es sieht also danach aus, als sei der 30-Jährige gerade rechtzeitig vor dem Dortmund-Match in Fahrt gekommen.



Bereits Tage vor dem Anpfiff fühlt Mané eine Spannung und Vorfreude in sich, die er sonst wohl nur in der Champions League durchlebt. "Jeder will dieses Spiel spielen, wir alle freuen uns darauf. Es wird sicher spannend und schwierig", erklärte der Superstar nach dem Match gegen Viktoria Pilsen, bei dem er zum 'Man of the Match' ausgezeichnet wurde.

Mané schwärmt von der Gelben Wand: "Es ist etwas Besonderes"

Spiele gegen Dortmund kennt der Offensivspieler aus seiner Liverpool-Zeit bereits. Die beiden Klubs haben sich im Jahr 2016 in der Europa League eine heiße Schlacht geliefert, aus der Liverpool mit einem 4:3-Sieg im Rückspiel knapp als Gewinner hervorging. Besonders gut erinnern kann sich Mané jedoch an die gigantische Atmosphäre in Dortmund.



"Ich kenne die Gelbe Wand und weiß, dass das etwas Besonderes ist. Jeder kennt das Stadion, es ist eines der besten der Welt. Dort zu spielen ist fantastisch", schwärmte der 30-Jährige. Am Samstagabend wird es jedoch das Ziel des Bayern-Stars sein, die Gelbe Wand verstummen zu lassen. Dies war in den letzten Jahren ohnehin so etwas wie eine Spezialfähigkeit der Bayern.

