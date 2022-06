Manchester City macht Verpflichtung von Erling Haaland endgültig perfekt

Dass Erling Haaland künftig für Manchester City spielen wird, war schon seit Wochen klar. Nun wurde der Transfer endgültig als perfekt vermeldet.

Manchester City hat die bereits seit einigen Wochen feststehende Verpflichtung von Erling Haaland am Montagvormittag endgültig als offiziell vermeldet.

Der Norweger hat einen Fünfjahresvertrag bis 2027 beim englischen Meister unterschrieben. Die Ausstiegsklausel, die City an Borussia Dortmund überweisen muss, soll bei rund 60 Millionen Euro liegen.

Erling Haaland wechselt zu Manchester City: "Ein stolzer Tag"

Bereits Mitte Mai hatten Manchester und der BVB eine Einigung über den Transfer Haalands bestätigt. Nun hat City auch letzte Details mit dem 21-jährigen Stürmer selbst geklärt.

"Das ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie", sagte Haaland Citys offizieller Vereinswebseite. Sein Vater Alf-Inge hatte von 2000 bis 2003 insgesamt 45 Pflichtspiele für die Skyblues absolviert. "Ich habe City schon immer verfolgt und das auch in den vergangenen Spielzeiten geliebt."

Haaland, der vor allem auch mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, hatte für den BVB in zweieinhalb Jahren 86 Tore in 89 Einsätzen erzielt. Anfang 2020 war er für 20 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt.