Manchester United: Alex Tuanzebe wechselt zu Napoli

Bei Villa hatte United-Verteidiger Alex Tuanzebe kaum noch Aussicht auf Einsatzzeit. Also wechselt er nun nach Neapel.

Serie-A-Klub SSC Neapel hat Abwehrspieler Alex Tuanzebe von Manchester United verpflichtet. Das bestätigten beide Vereine am Samstag offiziell. Der 24-Jährige wird vom englischen Rekordmeister bis zum Saisonende an die Partenopei ausgeliehen.

Die Leihgebühr für Tuanzebe beträgt gemäß eines Guardian-Berichts 500.000 Euro. Bevor Napoli den Deal eintüten konnte, musste zunächst noch Tuanzebes Leihe zu Aston Villa abgebrochen werden. Dort sollte er eigentlich bis zum Sommer Spielpraxis sammeln, kam aber unter dem neuen Trainer Steven Gerrard kaum noch zum Zug.

Manchester United: Tuanzebe steht bis 2023 unter Vertrag

Tuanzebe stammt aus United eigenem Nachwuchs. Sein Vertrag bei den Red Devils läuft noch bis 2023.

Bei Uniteds Profis schaffte Tuanzebe den Durchbruch bislang nicht und wurde insgesamt dreimal an Aston Villa verliehen. 28 Einsätze in der Premier League stehen bislang in der Vita des Innenverteidigers.