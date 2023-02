von Eugen Epp "Busby Babes" wurden die Fußballer von Manchester United genannt: jung, talentiert, erfolgreich. Am 6. Februar 1958 kam die Hälfte des englischen Teams bei einem Flugzeugunglück ums Leben.

Der Mannschaft von Manchester United gehörte die Zukunft, da waren sich Experten und Fans gleichermaßen einig. Die Spieler wurden die "Busby Babes" genannt, nach ihrem Trainer Matt Busby, der aus vielen jungen, talentierten Fußballern ein eingeschworenes Team geformt hatte. In den letzten beiden Jahren hatten sie die Meisterschaft in England gewonnen, Erfolge auf internationaler Bühne schienen nur noch eine Frage der Zeit.

Einen neuerlichen Schritt in diese Richtung hatte das Team von Trainer Matt Busby gerade getan, als es sich am 6. Februar 1958 auf dem Rückweg von Belgrad in die Heimat befand. Mit einem 3:3 bei Roter Stern hatte United das Halbfinale des Europapokals der Landesmeister erreicht, Manchester galt als Favorit auf den Pokal. Doch dieses 3:3 sollte das letzte Spiel dieses Teams gewesen sein, nach dem 6. Februar 1958 war bei Manchester United nichts mehr wie zuvor.

"Busby Babes": Acht Fußballer sterben bei Flugzeugunglück

Der British-European-Airways-Flug 609 musste zwischenlanden, die zweimotorige Maschine sollte am Flughafen München-Riem aufgetankt werden. Ein verhängnisvoller Zwischenstopp, ein tödlicher sogar, wie sich herausstellen sollte. Bei heftigem Schneetreiben schlugen die ersten beiden Startversuche fehl, beim dritten – gegen 15 Uhr – hob das Flugzeug nicht ab, ließ sich aber auch nicht stoppen. "Wir sind in ein Haus gekracht, und ich glaube, in ein paar andere Hindernisse", erinnerte sich der mit an Bord sitzende Sir Bobby Charlton 60 Jahre später.

Die Tragfläche mit dem Heck wurde vom Flugzeug abgerissen, der Flieger mit insgesamt 44 Menschen an Bord ging in Flammen auf. Neben den Spielern und ihrem Trainer befanden sich unter den Passagieren auch Club-Mitarbeiter und Sportjournalisten. Die Bilanz des Unglücks ist schrecklich: Sieben Fußballer starben noch an der Unfallstelle, 15 weitere Personen kamen ums Leben. Der Spieler Duncan Edwards, mit 21 Jahren eines der vielversprechendsten Talente in England, wurde 15 Tage lang in einem Münchner Krankenhaus behandelt und erlag dann seinen Verletzungen.

Das Flugzeugwrack im Schneegestöber von München © Imago Images

Insgesamt belief sich die Opferzahl des Flugzeugunglücks auf 23. Die übrigen 21 Insassen wurden teils schwer verletzt. Der damals 20 Jahre alte Bobby Charlton, der 1966 den ersten und bisher einzigen WM-Titel mit England gewinnen sollte, überlebte nur knapp. Torwart Harry Gregg hatte ihn und andere Passagiere aus dem Wrack gezogen. "Ich hatte einfach Glück, dass ich auf dem richtigen Platz saß", sagt Charlton. Auch Trainer Matt Busby überlebte das Unglück schwer verletzt. Monatelang lag er im Krankenhaus, zweimal hatten ihn die Ärzte schon beinahe aufgegeben.

Manchester United kämpft sich aus dem Tal der Tränen

Für Manchester United und den englischen Fußball überhaupt ist der 6. Februar 1958 ein schwarzer Tag in der Geschichte. Das jähe, tragische Ende der "Busby Babes" stürzte den Klub in eine sportliche und emotionale Krise. Zwischenzeitlich standen sogar Spekulationen im Raum, wonach der Verein sich komplett auflösen sollte. Doch Fans, Spieler und Verantwortliche kämpften sich wieder aus dem Tal der Tränen heraus.

Der genesene Matt Busby übernahm die Mannschaft wieder und baute um die überlebenden Spieler herum ein neues Team auf. Zehn Jahre nach der Tragödie von München holte Manchester United tatsächlich den Europapokal der Landesmeister. Bobby Charlton schoss im Finale ein Tor, mit Bill Foulkes stand ein weiterer Überlebender auf dem Platz.

Heute zählt Manchester United zu den wichtigsten Klubs der Welt – die Erinnerung den 6. Februar 1958 ist aber allgegenwärtig. Im Stadion Old Trafford zeigt eine Uhr seit 15.04 Uhr an, die Uhrzeit des Unglücks. In England sind viele immer noch davon überzeugt: Die Geschichte des Fußballs wäre anders verlaufen, hätten die "Busby Babes" nicht an jenem Tag dieses Flugzeug bestiegen.

Quellen: Kicker / BBC