Manchester United: Cristiano Ronaldo mit Hinweis auf Verbleib

Die Champions League wird in der kommenden Saison wohl ohne Manchester United stattfinden. Beeinflusst das Cristiano Ronaldos Zukunft?

Angreifer Cristiano Ronaldo befasst sich offenbar nicht mit einem Abschied von Manchester United. Darauf deutet jedenfalls ein Post des Portugiesen auf Instagram hin.

"Anlässlich unseres letzten Heimspiels in dieser Saison möchte ich mich bei den Fans im Old Trafford, die eine schwere Spielzeit aushalten mussten und dabei immer an unserer Seite standen, bedanken", schrieb der 37-Jährige nach dem 3:0-Sieg gegen Brentford.

Ronaldo weiter: "Euer Support bedeutet uns sehr viel und unser Ziel ist es, jeden Tag besser zu werden, um das zu erreichen, was wir alle wollen: Ruhm für Manchester United!"

Manchester United: Wie plant ten Hag mit Ronaldo?

Die Red Devils haben in dieser Saison keine Titelchance mehr, "Ruhm für Manchester United" könnte es also frühestens wieder in der kommenden Saison unter dem neuen Trainer Erik ten Hag geben. Ronaldo selbst spricht öffentlich bislang jedenfalls nicht von Abschied, obwohl der Klub 2022/23 voraussichtlich nur in der Europa League spielen wird. Inwieweit ten Hag mit Ronaldo plant, ist bislang nicht bekannt.

Ein weiterer Hinweis auf Ronaldos Verbleib könnte eine kurze, aber klare Aussage des Stürmers direkt nach dem Spiel gegen Brentford gewesen sein. Nach Abpfiff sagte er in die Kameras von Sky Sports: "Ich bin noch nicht fertig."

Bei einem enttäuschenden United gehört der fünfmalige Weltfußballer noch zu den Lichtblicken der laufenden Saison. In 38 Spielen gelangen ihm 24 Spiele und drei Vorlagen.