Manchester United: Mason Greenwood nach Verhaftung auf Kaution freigelassen

Mason Greenwood ist wieder auf freiem Fuß. Gegen den United-Stürmer laufen wegen schwerer Anschuldigungen Ermittlungen.

Stürmer Mason Greenwood von Manchester United wurde nach der Verhaftung wegen des Verdachts auf Vergewaltigung, Körperverletzung und Morddrohung auf Kaution freigelassen. Die Polizei von Greater Manchester (GMP) bestätigte am Mittwochmorgen in einer Mitteilung: "Ein 20-jähriger Mann, der am Sonntag, den 30. Januar 2022, wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des Angriffs auf eine Frau verhaftet wurde, ist bis zum Abschluss der Ermittlungen gegen Kaution freigelassen worden."

Die Ermittlungen gegen den englischen Nationalspieler, der nach den erhobenen Vorwürfen gegen seine Person von den Red Devils "bis auf weiteres" suspendiert wurde, laufen auf noch unbestimmte Zeit weiter.

Manchester United: Schwere Vorwürfe gegen Greenwood

Der Verein hatte zuvor verkündet, dass sich der 20-Jährige der "Bilder und Anschuldigungen" bewusst sei, die in den sozialen Medien über ihn erschienen sind.

In der vergangenen Woche hatte die ortsansässige Polizei bestätigt, dass ein Mann in den 20ern wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Körperverletzung festgenommen wurde. "Die Polizei von Greater Manchester wurde heute auf Bilder und Videos aufmerksam gemacht, die eine Frau in sozialen Medien gepostet hatte und in denen sie von körperlicher Gewalt berichtete", hieß es in der Erklärung vom Sonntag.

Zudem appellierte die GPM: "Wir erinnern die Menschen daran, jegliche Kommentare oder das Teilen von Bildern zu vermeiden, die das Recht des Opfers auf lebenslange Anonymität gefährden könnten oder das Risiko bergen, eine laufende Untersuchung mit einem aktiven Verfahren zu beeinträchtigen."

Nach den anfänglichen Untersuchungen war der GMP genehmigt worden, Greenwood in Gewahrsam zu nehmen, um diesen zu den Anschuldigungen befragen zu können. Die Verlängerung des Arrests endete am Mittwoch.