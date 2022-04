Manchester United: Paul Pogba von eigenen Fans ausgebuht

Paul Pogba wird gegen Norwich City ausgewechselt, wonach er von einigen unzufriedenen Fans ausgebuht wird. Das wiederholt sich nach Ende des Spiels.

Paul Pogba von Manchester United hat trotz des 3:2-Sieges seines Klubs in der Premier League gegen Norwich City einen schlechten Tag erwischt.

Bei seiner Auswechslung in der 74. Spielminute gegen Marcus Rashford wurde der Franzose von einigen United-Anhängern ausgebuht. Andere beleidigten ihn sogar und riefen ihm zu, dass er sich "verpissen" solle. Auch nach Spielende beim Gang in den Spielertunnel wurde Pogba ausgebuht. Pogba reagierte auf die Rufe und Beleidigungen, indem er seine rechte Hand an sein rechtes Ohr hielt, was die Stimmung im Old Trafford noch weiter aufheizte.

Pogba konnte im bisherigen Saisonverlauf weder unter Ole Gunnar Solskjaer noch unter dessen Nachfolger Ralf Rangnick überzeugen. In 26 Pflichtspielen steht bisher ein Tor für den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, zu Buche.

Mega-Angebot zur Vertragsverlängerung für Pogba?

Jüngste Berichte, wonach die Red Devils Pogba ein Angebot für eine Vertragsverlängerung vorgelegt haben, das ihn zum bestbezahlten Spieler der Premier League machen würde - im Gespräch sind 400.000 Pfund pro Woche - haben in Teilen der Fangemeinde des Klubs für Unmut gesorgt. Diesem Unmut machten einige Anhänger nun nach Pogbas Auswechslung mit ihren Buhrufen und Bemerkungen Luft.

United-Trainer Rangnick verurteilte nach dem Spiel das Verhalten der Fans. "Ich kann voll und ganz verstehen, dass die Fans frustriert sind, das sind wir auch. Ich denke aber nicht, dass sie einzelne Spieler angreifen sollten. Das halte ich weder für richtig noch für korrekt", sagte Rangnick.