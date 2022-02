Manchester United: Ralf Rangnick kennt Funktion des Technischen Direktors Darren Fletcher nicht

Ralf Rangnick kann mit der Rolle des Technischen Direktors Darren Fletcher bei ManUnited nichts anfangen. Dennoch sei dieser ein wichtiger Teil.

Manchester Uniteds Interimstrainer Ralf Rangnick hat mit überraschenden Aussagen über die Tätigkeit von Darren Fletcher bei den Red Devils aufhorchen lassen. Der langjährige Mittelfeldspieler von ManUnited ist seit knapp einem Jahr als Technischer Direktor beim englischen Rekordmeister tätig, doch was genau er eigentlich macht, weiß Rangnick auch nach drei Monaten im Amt nicht

"Was seine Rolle innerhalb des Klubs ist? Ich weiß es nicht wirklich, um ehrlich zu sein", sagte Rangnick, ergänzte aber: "Ich kann nur sagen, was in den Trainingseinheiten passiert, um die Trainingseinheiten herum und um die Spiele herum. Und da ist es gut, ihn an Bord zu haben."

Manchester United: Fletcher wurde von Solskjaer geholt

Fletcher, der zwischen 2000 und 2015 für ManUnited gespielt hatte, wurde im Januar vergangenen Jahres vom damaligen Trainer Ole Gunnar Solskjaer ins Trainerteam geholt, zwei Monate später übernahm er den Posten als Technischer Direktor - der erste überhaupt in der Geschichte des Klubs. Solskjaer wurde im November entlassen, Fletcher ist aber weiterhin dabei und arbeitet eng mit Rangnick zusammen.

Strukturelle Tätigkeiten für das große Ganze im Klub, wie sie von einem Technischen Direktor erwartet werden und wie es bei ihm auch auf dem Papier steht, kann Rangnick allerdings nicht erkennen. "Ich kann nur darüber sprechen, was ich in den vergangenen elf, zwölf Wochen erlebt habe. Er war fast immer Teil beinahe jeder Trainingssession und jedem Spiel", schilderte der Deutsche.

Allerdings hob Rangnick die Wichtigkeit Fletchers hervor, allein durch die Tatsache, dass er die Spieler besser kennt und taktische Tipps geben kann. "Ich konnte ihn und werde ihn immer nach seiner Meinung fragen. Es ist gut ihn im Team zu haben", sagte Rangnick.