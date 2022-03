Manchester United bereitet wohl Mega-Angebot für Tottenhams Harry Kane vor

Harry Kane vs Brighton & Hove Albion

Mit dem ersten Versuch bei Harry Kane und Tottenham war Manchester United gescheitert. Nun wagen die Red Devils beim Stürmer einen zweiten Anlauf.

Manchester United will im kommenden Sommer offenbar einen neuen Anlauf bei Tottenham-Stürmer Harry Kane wagen. Das berichtet The Athletic.

Demnach hätten die Red Devils den englischen Nationalstürmer als Wunschspieler für die Offensive auserkoren und wären auch bereit, die von Tottenham Hotspur geforderte Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro zu bezahlen.

Spurs suchen angeblich schon nach Kane-Nachfolger

Aktuell stehen mit Edinson Cavani, Marcus Rashford, Anthony Martial und Cristiano Ronaldo genügend Mittelstürmer im Kader, die drei Erstgenannten haben offenbar aber keine Zukunft mehr im Old Trafford. Bei Ronaldo bleibt zudem abzuwarten, ob er über den Sommer hinaus in Manchester bleiben will.

Kane ist mit 12 Treffern in 28 Partien derzeit viertgefährlichster Angreifer der Premier League. Zudem zog er in der Nationalmannschaft durch seinen Elfmetertreffer gegen die Schweiz am Samstag mit Sir Bobby Charlton (49 Tore für England) gleich.

Die Spurs sollen sich dem Bericht zufolge hingegen schon mit einem geeigneten Nachfolger befassen. Als Optionen werden Darwin Nunez (22) von Benfica Lissabon und Tammy Abraham (24) von der AS Roma genannt.