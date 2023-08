"In gegenseitigem Einvernehmen": Manchester United verkündet Trennung von Profi Greenwood

Wegen Missbrauchsvorwürfen "In gegenseitigem Einvernehmen": Manchester United verkündet Trennung von Profi Greenwood

Manchester United und das englische Fußball-Talent Mason Greenwood haben sich "im gegenseitigen Einvernehmen" getrennt. Im vergangenen Jahr hatte die Freundin des Profis schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben, das Gericht ließ die Klage aber fallen.

Der englische Fußball-Klub Manchester United trennt sich nach einer internen Untersuchung von seinem Spieler Mason Greenwood. Wie der Klub aus der Premier League am Montag mitteilte, habe man sich in gegenseitigem Einvernehmen dazu entschieden. Die Aussicht auf ein Comeback Greenwoods bei Manchester United hatte für eine Kontroverse gesorgt. Eine Gruppe weiblicher Man-United-Fans hatte sich zuletzt öffentlich dagegen ausgesprochen. Britische Medien hatten berichtet, der Verein wolle vor einer Entscheidung seine Spielerinnen konsultieren.

Gegen Greenwood war Anfang 2022 wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung ermittelt worden. Die britische Justiz stellte die Ermittlungen allerdings nach einem Jahr ein und begründete die Entscheidung damit, dass es nach dem Rückzug wichtiger Zeugen und aufgrund der Beweislage keine realistische Aussicht auf eine Verurteilung gegeben hätte.

Manchester United: Weitere Zusammenarbeit sei schwierig

Jetzt gab Manchester United bekannt, man habe versucht, so viele Informationen wie möglich zu sammeln und Beweise zu erhalten, "die nicht öffentlich zugänglich sind". So sei man zu dem Schluss gekommen, dass Greenwood zwar die Straftaten, wegen derer er angeklagt war, nicht begangen habe. Dennoch habe er Fehler gemacht, für die er die Verantwortung übernehme. Weil eine weitere Zusammenarbeit schwierig sei, werde Greenwood seine Karriere woanders fortsetzen.

In einer Stellungnahme teilte Greenwood mit, dass die Trennung in einem gemeinsamen Prozess zwischen dem Verein, seiner Familie und ihm gereift sei, schreibt der 21-jährige Profi. Greenwood, der als begnadetes Talent gilt, äußerte zudem Verständnis für Menschen, die ihn aufgrund der Veröffentlichungen in sozialen Medien verurteilten, die zur Anklage führten. Er wolle jetzt ein besserer Mensch werden.

Mason Greenwood ist noch mit seiner Freundin zusammen

Seine Freundin Hariet Robson hatte im Januar 2022 ein Instagram-Video veröffentlicht, dass sie mit blutender Lippe und diversen Blutergüssen am Körper zeigte. Zudem postete sie eine Tonbandaufnahme, in der mutmaßlich Greenwood sie mit Gewalt und Vergewaltigung bedroht. Tags darauf war Greenwood vom Verein suspendiert und vorläufig festgenommen worden. Jetzt folgte die Trennung. Greenwood ist weiterhin mit seiner Freundin zusammen. Im Juli kam das erste Kind des Paares auf die Welt.