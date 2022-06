Mane-Ersatz? Liverpool hat offenbar Barca-Kandidat Raphinha im Visier

Der FC Liverpool beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer des Brasilianers Raphinha. Damit würden die Reds dem FC Barcelona in die Quere kommen.

Der FC Liverpool hat auf der Suche nach einem Ersatz für den abwanderungswilligen Sadio Mane offenbar einen Wunschspieler des FC Barcelona im Visier. Wie der Mirror berichtet, steht der Brasilianer Raphinha auf dem Zettel von Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

Demnach sei Klopp ein Fan des 25-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison beim Fast-Absteiger Leeds United elf Ligatore erzielte. Der Linksfuß, der auf beiden Flügeln spielen kann, würde gut in das temporeiche, aggressive Spiel der Reds passen. Sein Vertrag in Leeds, das erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt schaffte, läuft noch bis 2024.

Raphinha könnte die Lücke füllen, die durch einen Abgang von Sadio Mane entsteht. Der Senegalese wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Zuletzt hatte er vielsagend angedeutet, er werde machen, was seine Landsleute wollen - und diese wünschten sich, dass er geht. Inzwischen ist er dahingehend aber zurückgerudert und sprach von einem Scherz.

Raphinha zum FC Liverpool - Takumi Minamino nach Leeds?

Laut Mirror könnte bei einem Wechsel von Raphinha an die Anfield Road ein anderer Spieler die entgegengesetzte Richtung einschlagen. Die Rede ist vom Japaner Takumi Minamino, der unter Klopp nur selten eine Rolle spielte und zwischenzeitlich auch ein halbes Jahr zum FC Southampton verliehen war.

Leeds-Trainer Jesse Marsch und Minamino kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei Red Bull Salzburg, in der Saison 2019/20 arbeiteten beide ein halbes Jahr in Österreich zusammen, ehe Minamino nach Liverpool wechselte.

Allerdings hat auch der FC Barcelona die Hoffnungen auf einen Transfer von Raphinha noch nicht aufgegeben. Laut der spanischen Zeitung Sport reist Barca-Sportdirektor Mateu Alemany in der kommenden Woche für Verhandlungen nach Leeds. Die Katalanen hatten insgeheim auf einen Abstieg des Premier-League-Klubs gehofft, dieser hätte Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel für Raphinha in Höhe von 25 Millionen Euro zur Folge gehabt.

So allerdings kann Leeds deutlich mehr verlangen, von 65 Millionen Euro ist die Rede. Barca hingegen, das weiterhin finanziell wenig Spielraum hat, will demnach nicht mehr als 40 Millionen Euro zahlen. Stattdessen soll etwa ein Spieler vom Kaliber eines Oscar Mingueza Teil des Geschäfts werden. Nach Informationen von GOAL und SPOX besteht zwischen Barca und Raphinha selbst bereits eine Einigung.